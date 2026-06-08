FIFA World Cup, axolotls' cuteness amid conservation fears

The axolotl, a salamander found in Mexico City, is being celebrated in public art and media ahead of the World Cup, but some Chilangos say it's being used to distract from infrastructure problems and conservation efforts. Meanwhile, scientists are struggling to count axolotls in the wild as the species faces extinction

A crossing keeper gestures as a train car featuring an image of the critically endangered axolotl, a salamander native to central Mexico's lakes, passes by, in Mexico City, Mexico, May 27, 2026.

The use of axolotl in public imagery ahead of the FIFA World (Un guardiano dell'incrocio fa un gesto mentre passa un vagone ferroviario con un'immagine dell'axolotl, una salamandra originaria dei laghi del Messico centrale, in pericolo di estinzione, a Città del Messico, Messico, 27 maggio 2026. L'uso dell'axolotl nelle immagini pubbliche in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026 ha diviso i residenti che sostengono che si dovrebbe fare di più per proteggere il suo habitat.

REUTERS/Raquel Cunha TPX IMMAGINI DEL GIORNO Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. [Read More] https://www.reuters.com/world/us/how-fifa-world-cup-2026-spread-axolotl-creature-threatened-extinction-2022-05-27/





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