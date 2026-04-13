FIGC: Abete sfida Malagò per la presidenza, con il sostegno della Lega Dilettanti

Giancarlo Abete annuncia la sua candidatura alla presidenza della FIGC, puntando sul sostegno della Lega Nazionale Dilettanti. Si prospetta una sfida con Giovanni Malagò, sostenuto dalla Lega Serie A. Elezioni il 22 giugno.

Giancarlo Abete , già presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ( FIGC ) per due mandati, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi nuovamente alla presidenza, chiedendo il sostegno della Lega Nazionale Dilettanti (LND). Questa mossa apre uno scenario elettorale interessante, con una probabile sfida contro Giovanni Malagò , sostenuto dalla Lega Serie A.

Le elezioni per la successione a Gabriele Gravina, l'attuale presidente, sono fissate per il 22 giugno, un appuntamento cruciale per il futuro del calcio italiano. Le candidature dovranno essere presentate entro il 13 maggio, delineando i contorni di una competizione che si preannuncia accesa e ricca di colpi di scena. L'annuncio di Abete, fatto a margine del Premio Bearzot, sottolinea la sua volontà di tornare a guidare la FIGC, puntando sull'esperienza maturata nel corso dei suoi precedenti mandati e sulla necessità di un approccio volto a privilegiare i contenuti e la condivisione delle strategie. La scelta della LND come base di appoggio strategico rivela la volontà di Abete di costruire una coalizione forte, capace di competere con il sostegno della Serie A a Malagò. Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e attualmente alla guida della Fondazione Milano Cortina 2026, ha ricevuto un ampio consenso da parte della Lega Serie A. Ben 18 club hanno espresso il loro sostegno alla sua candidatura, evidenziando la fiducia riposta nel suo profilo e nella sua esperienza nel mondo dello sport. Solo due squadre, Lazio e Verona, hanno espresso il loro dissenso, un segnale che potrebbe indicare un posizionamento strategico in vista delle elezioni. Malagò rappresenta una figura di spicco nel panorama sportivo italiano, con una vasta rete di relazioni e una conoscenza approfondita delle dinamiche che governano il mondo del calcio. La sua candidatura, sostenuta dalla Serie A, rappresenta una sfida significativa per Abete, che dovrà fare affidamento sul supporto della LND per contrastare la forza della lega professionistica. L'appoggio della Serie A a Malagò testimonia l'importanza di un rapporto solido tra la lega e la federazione, un aspetto cruciale per garantire la stabilità e la crescita del calcio italiano. L'elezione del 22 giugno sarà quindi un momento cruciale per definire gli equilibri di potere e per indirizzare le future politiche sportive del paese. Il futuro della FIGC è in bilico tra due figure di spicco, ciascuna con un bagaglio di esperienza e una visione del calcio italiano. Giancarlo Abete, con il suo passato da presidente federale, porta con sé la conoscenza dei meccanismi interni e la capacità di navigare le complessità del sistema. La sua strategia, incentrata sulla condivisione dei contenuti e sulla costruzione di un consenso ampio, mira a creare una piattaforma solida per affrontare le sfide del calcio contemporaneo. Giovanni Malagò, invece, forte del sostegno della Serie A e della sua esperienza nel CONI, rappresenta una figura in grado di portare una prospettiva più ampia e di sfruttare le sinergie tra diversi settori dello sport. La sua candidatura è vista come un'opportunità per rafforzare il rapporto tra calcio e altre discipline sportive e per attrarre nuovi investimenti. L'annuncio di Abete, con la richiesta di sostegno alla LND, indica una volontà di coinvolgere attivamente le leghe dilettantistiche nel processo decisionale. Questo approccio potrebbe rivelarsi cruciale per garantire un equilibrio tra le diverse esigenze del calcio italiano, dai professionisti ai dilettanti. L'elezione del 22 giugno si prospetta quindi come un momento di svolta, in cui il futuro del calcio italiano sarà determinato dalle scelte dei dirigenti e dalla capacità di ciascun candidato di convincere l'elettorato





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