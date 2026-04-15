FIGC: AIC e AIAC incontrano i candidati alla presidenza. Malagò: "Sfida affascinante"

L'Associazione Italiana Calciatori e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio incontrano i candidati alla presidenza della FIGC. Si discutono temi cruciali per il futuro del calcio italiano. Malagò si dice affascinato dalla sfida della FIGC, ma sottolinea l'importanza del supporto ricevuto. Il dibattito pre-elettorale si interseca con le ultime notizie sul calciomercato e sulle vicende delle squadre di Serie A.

Nella giornata odierna, l'Associazione Italiana Calciatori ( AIC ) e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio ( AIAC ), guidate dai rispettivi presidenti, hanno incontrato a Roma i due principali candidati alla presidenza della FIGC , in vista delle elezioni fissate per il 22 giugno. L'incontro con il candidato ex presidente del CONI si è rivelato proficuo, seppur relativamente breve.

Le parti hanno concordato un ulteriore aggiornamento la prossima settimana, ma hanno già avviato una discussione approfondita su temi cruciali per le rappresentative di calciatori e allenatori. Il contesto dell'incontro con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti (LND), che ha ottenuto l'accredito per le elezioni dal suo consiglio direttivo nella giornata precedente, è stato differente. Svoltosi presso la sede della FIGC in Via Allegri, l'incontro ha coinvolto figure che si conoscono e stimano da tempo, oltre a rappresentanti delle diverse componenti federali, rendendo superflue le presentazioni formali. Nonostante i buoni rapporti, è noto che sia l'AIC sia l'AIAC avrebbero preferito una candidatura alla presidenza della LND diversa da quella di Abete, auspicando piuttosto la candidatura di Demetrio Albertini o Damiano Tommasi. In questo scenario, pur non essendovi ancora alcuna decisione definitiva, l'incontro odierno potrebbe segnare un passo avanti significativo, forse il secondo dopo l'investitura ufficiale ricevuta dalla Serie A, per Malagò nel suo percorso verso la presidenza della Federcalcio. Malagò stesso ha espresso il suo fascino per la sfida della FIGC, affermando che senza un sostegno così marcato avrebbe già rinunciato. Le dinamiche pre-elettorali si svolgono in un quadro di dibattito calcistico vivace, come dimostrano anche le altre notizie del giorno: dal ritorno di un giocatore dal Milan in ottime condizioni, evidenziato dall'allenatore Glasner, alla spettacolare partita tra Real Madrid e Bayern Monaco. L'editoriale di Fabrizio Biasin analizza temi caldi come le dichiarazioni di Chivu sull'Inter e le strategie estive, il futuro di Allegri per il Milan, il possibile arrivo di Spalletti alla Juventus e il duello tra De Laurentiis e Conte per il Napoli. Vengono inoltre toccati argomenti relativi al Parma e alla presunta demonizzazione del modulo 3-5-2. La Juventus si prepara a un altro rinnovo contrattuale, con Locatelli prossimo a prolungare fino al 2030. A Firenze, Vanoli commenta positivamente l'affetto del pubblico per Sarri, pur esprimendo la speranza di rimanere sulla panchina viola. Si discute dell'impatto di Kvaratskhelia nel Napoli e del suo valore per la squadra, anche senza gol. Il podcast di Gianluca Di Marzio offre spunti sulla vittoria dell'Atletico Madrid e la necessità per l'Italia di ritrovare la propria identità calcistica. Vengono analizzate le esigenze di mercato estivo per l'Inter e le dichiarazioni di Kamada riguardo al suo mancato trasferimento alla Lazio. Notizie positive arrivano da Sampdoria e Bari riguardo alle condizioni fisiche di Coda e De Pieri. Il mese complesso del Catania viene evidenziato dai continui cambi in panchina e dirigenziali. Infine, si riportano le quote per il risultato esatto di Fiorentina-Lazio e le dichiarazioni delle giocatrici Greggi e Oliviero e dell'allenatrice Soncin dopo la vittoria dell'Italia Femminile contro la Danimarca. L'organigramma di System24, partner di Tuttomercatoweb.com per gli spazi pubblicitari, viene anch'esso menzionato





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