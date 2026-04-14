FIGC: Malagò e Abete in lizza per la presidenza, ecco i programmi a confronto

Giovanni Malagò e Giancarlo Abete presentano le loro candidature alla presidenza della FIGC, delineando le priorità dei loro programmi. Tra le proposte, spiccano la reintroduzione del Decreto Crescita, la liberalizzazione della pubblicità sul betting e investimenti sui settori giovanili. Abete punta sulla continuità, focalizzandosi su giovani, infrastrutture e dialogo con il governo.

Giovanni Malagò e Giancarlo Abete si candidano alla presidenza della FIGC dopo le dimissioni di Gabriele Gravina , in seguito all'eliminazione dell'Italia dalla corsa per i Mondiali. Lunedì è il giorno in cui Malagò incontra i club negli uffici milanesi della Lega per discutere i suoi programmi. La Serie A ha già presentato il suo documento, ma Malagò propone nuove idee e tre priorità fondamentali.

La prima priorità, in caso di elezione, è la reintroduzione del Decreto Crescita o di uno strumento simile, con un altro nome, che incentivi l'acquisto di giocatori stranieri di alto livello. Questa agevolazione fiscale, abolita nel gennaio 2024, aveva precedentemente permesso l'arrivo in Serie A di campioni con stipendi elevati, aumentando la visibilità e l'attrattiva del torneo. Malagò sottolinea che questa misura non comportava un costo economico significativo, ma generava consistenti entrate fiscali per lo Stato, ed evidenzia come l'abolizione del Decreto non abbia ridotto il numero di giocatori stranieri in Italia, ma abbia invece influito sulla qualità del calcio.

La seconda priorità è la cancellazione del divieto di pubblicità sul betting e l'introduzione di una percentuale destinata al calcio sui ricavi derivanti dalle scommesse sugli eventi calcistici. Malagò cita l'esempio di altri paesi europei e degli Stati Uniti, dove le sponsorizzazioni nel betting sono consentite. In Italia, nel solo 2024, le scommesse sportive hanno generato 22,8 miliardi di euro, di cui 16,1 miliardi provengono dal calcio. L'1% di questa cifra ammonterebbe a 160 milioni di euro, cifra che potrebbe essere ulteriormente cresciuta.

La terza priorità riguarda l'utilizzo di questi ricavi. Malagò propone di reinvestire queste somme, insieme o in alternativa ad altri sostegni fiscali, nei settori giovanili e nelle infrastrutture, rendendo il calcio più accessibile a tutti. Una defiscalizzazione per incentivare il lavoro sui giovani e le infrastrutture sarebbe una misura sensata, volta a valorizzare le società che investono sui giovani e sulle infrastrutture, contribuendo al futuro del calcio italiano e della Nazionale.

Abete, dopo aver annunciato la sua candidatura, ha delineato le linee guida del suo programma elettorale. L'intento di Abete sembra essere quello di dare continuità al lavoro di Gabriele Gravina, citando la relazione dell'ex presidente, focalizzandosi in particolare sulle problematiche relative alle scelte delle società sull'utilizzo e la valorizzazione dei giovani, anche all'estero. Abete individua criticità da risolvere a livello delle singole Leghe, evidenziando il deficit tecnico del calcio italiano e la bassa percentuale di minutaggio in Serie A dei giocatori selezionabili per le nazionali, un dato molto inferiore rispetto al 2006, e il 49° posto su 50 per l'utilizzo degli Under 21. Abete sottolinea l'importanza delle politiche di sviluppo dell'attività giovanile e delle componenti del calcio.

Altro tema cruciale è quello del professionismo, considerato ipertrofico rispetto ad altri paesi, ed affronta la necessità di riformare i campionati, pur senza definire una rotta specifica, ma evidenziando la difficoltà legata al numero eccessivo di società. In linea con il documento di Gravina, Abete ritiene che l'unità d'intenti tra le componenti del calcio sia essenziale per attuare qualsiasi riforma. Il numero uno della LND (Lega Nazionale Dilettanti) sottolinea inoltre la necessità di un'interlocuzione positiva con il governo, chiedendo supporto per gli investimenti negli stadi, incentivi fiscali come il Tax Credit, la possibilità di utilizzare la pubblicità nel settore delle scommesse (ovvero l'abolizione del Decreto Dignità del 2018), e la disponibilità in relazione alle scommesse, come il diritto di scommessa che riconosce a chi organizza un evento una piccola percentuale della raccolta.





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