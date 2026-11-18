Le Figi hanno dichiarato lo stato di calamità nazionale a causa della grave siccità causata da El Niño, stanziando 20 milioni di dollari per l'emergenza idrica.

Il governo delle Figi ha ufficialmente proclamato lo stato di calamità nazionale in risposta alla crisi idrica provocata dal prolungato fenomeno di siccità alimentato da El Niño. Il Primo ministro Sitiveni Rabuka ha annunciato questa misura decisiva durante un discorso alla nazione tenuto mercoledì, evidenzando la necessità urgente di coordinare gli aiuti e mobilitare le risorse statali mentre le condizioni meteorologiche continuano a deteriorarsi su tutto l'arcipelago.

Mobilitazione risorse per crisi idrica

La dichiarazione dello stato di calamità, valida per un periodo iniziale di un mese, consentirà alle autorità di agire con maggiore celerità nell'allocazione dei fondi e nella gestione delle emergenze. Il governo ha già stanziato 20 milioni di dollari delle Figi, equivalenti a circa 8,5 milioni di dollari USA, attingendo da fondi esistenti per garantire forniture idriche di emergenza. Questi fondi saranno destinati specificamente a sostenere le famiglie e gli agricoltori colpiti dalla carenza di acqua, risorsa vitale sempre più scarsa in questa fase critica della stagione secca.

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Impatto sociale e avvisi meteorologici

Le preoccupazioni del Primo ministro Sitiveni Rabuka riguardano l'impatto diretto sulle vite quotidiane dei cittadini e sulla sicurezza alimentare. Secondo le dichiarazioni ufficiali, le famiglie di tutte le Figi sono allarmate per la disponibilità di acqua, mentre gli agricoltori temono per i raccolti e il bestiame. Le comunità, in particolare quelle situate in aree remote e costiere, affrontano una pressione crescente sulle loro riserve idriche esistenti. L'ufficio meteorologico nazionale ha previsto precipitazioni inferiori alla media almeno fino ad aprile, con temperature diurne superiori alla norma che si protrarranno attraverso gennaio in gran parte del paese.

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Contesto climatico e previsioni globali

Il fenomeno El Niño, caratterizzato da temperature superficiali insolitamente calde nel Pacifico centrale e orientale, sta causando estremi meteorologici globali, tra cui siccità in alcune regioni. Il Centro di Previsione Climatica degli Stati Uniti ha riferito che El Niño si sta rafforzando, con una probabilità superiore al 79% di un evento da forte a molto forte tra gennaio e marzo. Alcuni scienziati sottolineano che il riscaldamento globale potrebbe intensificare ulteriormente questi pattern climatici naturali, aumentando la frequenza e la gravità di tali eventi estremi in futuro.

Prospettive future e gestione del rischio

Il governo delle Figi mantiene la possibilità di estendere o revocare lo stato di calamità in base alle raccomandazioni del Consiglio nazionale per la gestione del rischio di calamità. Questo approccio flessibile permette di adattare le misure di risposta all'evoluzione della situazione meteorologica e idrica. Le autorità monitorano attentamente lo sviluppo della crisi, cercando di mitigare gli effetti economici e sociali della siccità sulla popolazione e sul settore agricolo dell'isola del Pacifico.