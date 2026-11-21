L'attrice Filippa Lagerback condivide il suo percorso di lutto dopo la perdita della madre, analizzando il rapporto con il padre e il ruolo terapeutico della scrittura.

Filippa Lagerback racconta con estrema sincerità il dolore profondo che accompagna la sua vita quotidiana dopo la scomparsa improvvisa della madre. La conduttrice televisiva ammette che il vuoto lasciato dalla donna si fa sentire nei momenti più banali e ordinari, come quando è sola in auto o durante i passaggi tra il sonno e la veglia. Il primo pensiero è sempre lei, una presenza che non ha ancora fatto pace con la realtà dell'assenza.

Ultimo contatto e ricerca di aiuto

Un ricordo cristallino è rimasto nella mente di Filippa Lagerback, legato alla conversazione telefonica avvenuta il giorno prima della scomparsa. Quel giorno, durante una delle solite chiacchiere, aveva avuto un pensiero ricorrente che lei stessa ha descritto come un presentimento: forse era l'ultima volta che sentiva sua madre. Nonostante quella sensazione, aveva scosso la testa per cancellare il pensiero e non aveva insistito oltre. Tuttavia, quando è scoppiato il dolore improvviso, la prima cosa che ha fatto è stata chiedere aiuto alla psicologa per non precipitare in un buco nero emotivo.

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Rapporto difficile con il padre Bjorn

Il rapporto con il padre, Bjorn Lagerback, è stato invece segnato dalla distanza e da una dinamica familiare complessa sin dall'infanzia. Dopo il divorzio dei genitori, avvenuto quando Filippa e il fratello Max erano ancora molto piccoli, il padre ha vissuto lontano. Filippa non si è mai aspettata molto da lui, ma riconosce che non è stato un modello paterno ideale. Con il tempo, ha sentito il bisogno di affrontare le questioni irrisolte, trovando la forza per perdonare, chiarire i nodi e procedere avanti con la propria vita.

La scrittura come strumento di elaborazione

Per elaborare il lutto, Filippa Lagerback ha trovato rifugio nella scrittura, un'attività che pratica periodicamente da quasi due anni. Affida i propri pensieri sulle pagine, ma non li rilegge mai perché il processo di lettura le provoca un dolore troppo grande. La scrittura le serve comunque per fare ordine nei pensieri confusi e gestire le emozioni. Guardare le fotografie della madre le provoca ancora incredulità e un senso di irrealtà, come se non riuscisse a credere che la donna non ci sia più.

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Evoluzione personale e sicurezza interiore

Oltre al lutto, l'attrice ha affrontato un percorso di crescita personale legato alla propria immagine. Da bambina era molto più insicura, ma oggi ha acquisito una sicurezza che deriva dalla conoscenza di sé piuttosto che dall'aspetto esteriore. Non ha più bisogno di truccarsi ogni giorno e accetta il trascorrere del tempo senza nasconderlo. Questa evoluzione interiore le ha permesso di gestire meglio le sfide emotive, trovando sostegno anche nel confronto con altre persone che hanno vissuto lutti simili, come Silvia Toffanin.

Impatto emotivo e supporto quotidiano

Il ricordo della madre continua a essere una parte integrante della sua esistenza, influenzando il suo modo di vivere e interagire con il mondo. La certezza di non aver lasciato sentimenti inespressi nell'ultima conversazione le offre un piccolo conforto, sapendo che si sono dette tutto. Nonostante il dolore, Filippa Lagerback cerca di mantenere un equilibrio, utilizzando le lezioni apprese per migliorare il proprio rapporto con se stessa e con gli altri.