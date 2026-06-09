Filippine: azione diplomatica contro la Cina per struttura galleggiante a Scarborough Shoal

Le Filippine hanno avviato un'azione diplomatica contro la Cina per la presenza di una struttura galleggiante non autorizzata nella contesa Scarborough Shoal, nel Mar Cinese Meridionale.

Il ministero degli Esteri delle Filippine ha attivato un'azione diplomatica appropriata contro la Cina in relazione alla presenza illegale di una struttura galleggiante in un atollo conteso del Mar Cinese Meridionale .

Lo ha annunciato martedì la task force filippina per il Mar Cinese Meridionale, confermando che la struttura, di 6 metri per 6 e dotata di una probabile antenna, è stata individuata nella contesa Scarborough Shoal, una secca corallina situata a circa 200 chilometri al largo della costa occidentale delle Filippine. La task force ha sottolineato che il governo filippino continuerà a intraprendere azioni appropriate, coerenti con il diritto internazionale e in difesa degli interessi nazionali, aggiungendo che la protezione della sovranità e della giurisdizione di Manila rimane una considerazione di primaria importanza.

La struttura, inizialmente avvistata all'ingresso della secca e successivamente all'interno della sua laguna, sembrava essere presidiata, secondo le ultime immagini fornite dalle forze armate filippine. La task force non ha specificato quando sono state scattate le immagini, ma il segretario alla Difesa Gilberto Teodoro, a margine del Dialogo di Shangri-La a Singapore il 30 maggio, ha riferito di aver ricevuto informazioni grezze che indicavano la presenza della struttura.

Il gruppo di lavoro ha dichiarato di monitorare da vicino gli sviluppi e di valutare la natura, lo scopo e le potenziali implicazioni dell'installazione, insistendo sul fatto che Scarborough fa parte delle Filippine e rientra nelle sue zone marittime, come riconosciuto dal diritto internazionale. Immagini satellitari ottenute da Reuters il 5 giugno hanno confermato la presenza di una struttura all'ingresso della laguna, ma immagini successive ne hanno mostrato l'assenza.

Scarborough Shoal è una zona di pesca privilegiata, rivendicata anche dalla Cina, che la chiama Huangyan Island. Dal 2012, la Cina mantiene un dispiegamento costante di navi della guardia costiera e della milizia marittima nell'area.

La sovranità su Scarborough non è stata stabilita, ma un tribunale arbitrale nel 2016 si è pronunciato in gran parte a favore delle Filippine, stabilendo che il blocco cinese della secca violava il diritto internazionale e che l'area costituiva una zona di pesca tradizionale per diversi paesi. La task force filippina continuerà a monitorare la situazione e a prendere le misure necessarie per proteggere i propri diritti sovrani





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