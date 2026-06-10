Filippine chiedono alla Cina di rimuovere struttura dalla contesa Scarborough Shoal

Le Filippine hanno chiesto alla Cina di rimuovere una struttura installata senza autorizzazione nella zona di Scarborough Shoal, definendola una violazione della sovranità e degli accordi regionali. La Cina ribadisce la sua "indiscutibile sovranità" sulla secca.

Il governo delle Filippine ha chiesto ufficialmente alla Cina di smantellare e rimuovere una struttura che è stata recentemente installata nella zona della Scarborough Shoal (Huangyan Island), un'area contesa nel Mar Cinese Meridionale .

Secondo le autorità filippine, la presence dell'installazione, identificata in immagini satellitari come una potenziale piattaforma o un gommone, è avvenuta senza il consenso di Manila e costituisce quindi una violazione della sua sovranità nazionale e degli impegni internazionali assunti, in particolare la Dichiarazione sulla Condotta delle Parti nel Mar Cinese Meridionale (DOC). Il portavoce del Dipartimento degli Affari Marittimi delle Filippine, Rogelio Villanueva, intervenendo mercoledì, ha sottolineato che qualsiasi attività nella zona rivendicata dalle Filippine deve essere preventivamente autorizzata e ha descritto l'atto cinese come una "mossa unilaterale" che mina la stabilità regionale.

Dall'altro lato, il ministero degli Esteri cinese ha ribadito con forza la propria posizione, affermando che la sovranità di Pechino sulla Scarborough Shoal è "indiscutibile". Le attività cinesi nell'area, compresa la presunta ricerca scientifica, sono state definite "legittime" e "pacifiche", rientranti nei normali uszi di una nazione costiera.

La vicenda si inserisce in un contesto di lunga data e di crescenti tensioni geopolitiche nel Mar Cinese Meridionale, dove diverse nazioni avanzano sovrapposte rivendicazioni marittime e dove la Cina ha rafforzato la sua presenza militare e amministrativa in numerosi scogli e atolli. Per Manila, la mossa cinese rappresenta un'ulteriore sfida alla sua sovranità e alle sentenze internazionali, come quella del 2016 della Corte Permanente di Arbitrato che ha respinto le rivendicazioni storiche cinesi.

Il caso solleva ancora una volta questioni riguardanti la libertà di navigazione, il rispetto del diritto internazionale marittimo e la complessa applicazione della Dichiarazione sulla Condotta, un documento pensato per prevenire incidenti ma i cui meccanismi di attuazione rimangono deboli. La risposta delle Filippine, finora consistita in una ferma condanna diplomatica, potrebbe preludere a una nuova consultazione con gli alleati, in particolare gli Stati Uniti, con i quali Manila ha un Trattato di Difesa Mutua che potrebbe essere invocato in caso di escalation.

L'episodio sottolinea la fragilità degli equilibri nella regione e la perpetua corsa a consolidare il controllo sui territori contesi attraverso piccoli ma significativi cambiamenti sul terreno, o in questo caso, sul mare





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