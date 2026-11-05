Filippine e India: trattative finali per acquisto missili BrahMos

Le Filippine e l'India sono vicine a un nuovo accordo per missili supersonici BrahMos, rafforzando la difesa nel Mar Cinese Meridionale.

Le trattative tra New Delhi e Manila sono giunte in una fase finale cruciale per l'espansione delle vendite di missili da crociera supersonici BrahMos. Questa avanzata diplomatica avviene mentre la consegna dei sistemi previsti dall'accordo del 2022 sta per essere ultimata. L'obiettivo è modernizzare le forze armate filippine in un momento di crescente tensione regionale.

Dettagli del contratto e valore dell'accordo

Le Filippine stanno valutando l'acquisto di circa cinque sistemi missilistici completi. Questo pacchetto includerà un totale di quasi sessanta missili individuali. I due fonti indiane hanno stimato un valore compreso tra settecento milioni e ottocento milioni di dollari. Questa cifra supera notevolmente l'ultimo ordine navale da trecento settantacinque milioni di dollari.

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Posizioni dei leader filippini e richieste tecniche

Il segretario alla Difesa filippino Gilberto Teodoro ha confermato il desiderio di assicurare ulteriori unità BrahMos durante il Delhi Defence Dialogue. Ha spiegato che Manila ha condiviso una specifica lista di richieste con le autorità indiane. L'obiettivo è adattare il sistema missilistico alle condizioni ambientali e strategiche delle isole filippine.

Contesto geopolitico e tensioni nel Mar Cinese

Manila sta accelerando il rafforzamento delle sue difese costiere di fronte alle dispute con Pechino. Le tensioni nel Mar Cinese Meridionale sono aumentate negli ultimi anni con scontri navali. Il presidente Ferdinand Marcos Jr ha espresso pubblicamente il desiderio di acquisire questi armamenti avanzati per la sicurezza nazionale.

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Impatto sul mercato e vendite internazionali

La domanda di missili supersonici è cresciuta dopo l'uso in battaglia da parte dell'India contro il Pakistan. Oltre alle Filippine, l'India ha firmato accordi con Indonesia e Vietnam. Nuove trattative sono in corso con Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Sudafrica e Brasile.

Crescita delle esportazioni di difesa indiane

Il governo ha riportato che le esportazioni di difesa per l'anno fiscale hanno raggiunto trecento ottantaquattro virgola ventiquattro miliardi di rupie. Questo rappresenta un aumento superiore al sessantadue percento rispetto al periodo precedente. L'India sta consolidando la sua posizione come esportatore globale di tecnologia militare avanzata.