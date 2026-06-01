Filippine e Vietnam: partnership strategica rafforzata per la stabilità regionale

Il presidente filippino Ferdinand Marcos e il leader vietnamita To Lam hanno annunciato l'elevazione dei legami bilaterali a una partnership strategica rafforzata, sottolineando l'importanza della cooperazione in un contesto regionale incerto.

Durante la visita di Stato del leader vietnamita To Lam a Manila, il presidente filippino Ferdinand Marcos ha annunciato che Filippine e Vietnam stanno elevando i loro legami a una partnership strategica rafforzata.

Marcos ha sottolineato che i due paesi condividono un interesse comune nel mantenere la pace, la stabilità e un ordine basato sulle regole nella regione. Questa partnership diventa sempre più importante mentre l'Asia sud-orientale affronta un ambiente globale incerto e in evoluzione. I nuovi legami saranno definiti da percorsi più ampi per la cooperazione, una più forte cooperazione politica e di difesa, e legami più stretti tra i popoli filippino e vietnamita.

Il Vietnam è l'unico partner strategico delle Filippine nell'ambito dell'ASEAN, dopo che i due paesi hanno rafforzato le loro relazioni dieci anni fa in segno di unità contro le pretese marittime della Cina nel Mar Cinese Meridionale. To Lam ha definito le Filippine un importante partner regionale del Vietnam, condividendo una visione simile e interessi strategici, oltre a un forte impegno per la pace e la stabilità.

Ha espresso la volontà di portare la partnership strategica con le Filippine a un nuovo livello. Nonostante le rivendicazioni sovrapposte su alcune caratteristiche del Mar Cinese Meridionale, le guardie costiere di Filippine e Vietnam hanno tenuto le loro prime esercitazioni congiunte nel 2024, dimostrando una cooperazione pratica in ambito marittimo. Questa mossa segnala un'intesa più profonda tra i due paesi per affrontare sfide comuni nella regione, mentre Pechino continua a rivendicare quasi tutto il Mar Cinese Meridionale.

L'evoluzione della partnership tra Manila e Hanoi riflette una tendenza più ampia in Asia sud-orientale verso un maggiore allineamento tra i paesi che hanno contenziosi marittimi con la Cina. Entrambi i leader hanno ribadito l'importanza del dialogo e della cooperazione regionale per garantire la sicurezza e la prosperità. La nuova partnership strategica rafforzata potrebbe aprire la strada a ulteriori iniziative congiunte in ambito economico, di sicurezza e culturale.

La visita di To Lam è la prima di un leader vietnamita nelle Filippine da molti anni e segnala un riavvicinamento significativo. Entrambi i paesi sono membri dell'ASEAN e hanno firmato trattati di amicizia e cooperazione. La Cina ha osservato con attenzione questi sviluppi, mentre le tensioni nel Mar Cinese Meridionale rimangono elevate. Le Filippine hanno recentemente intensificato le loro attività diplomatiche con altri paesi della regione, inclusi Giappone e Australia, per rafforzare la loro posizione.

La nuova partnership prevede anche cooperazione in settori come la connettività digitale, il commercio e gli investimenti. Marcos e To Lam hanno discusso di iniziative per promuovere scambi culturali e educativi tra i due popoli. L'ambizione è quella di creare una rete di relazioni più solida che possa fungere da contrappeso alle pressioni esterne. L'enhanced partnership è un passo importante per la stabilità regionale.

Entrambi i paesi hanno espresso ottimismo per il futuro, ma restano sfide come le divergenze su alcune isole. La cooperazione continuerà a svilupparsi su basi pragmatiche. Gli analisti ritengono che questa partnership possa evolvere ulteriormente, coinvolgendo anche altri partner regionali come il Giappone e l'Australia, in un quadro di cooperazione multilaterale per la sicurezza marittima.

La resistenza alle crescenti rivendicazioni cinesi sta spingendo i paesi del Sud-est asiatico a rafforzare i legami bilaterali e a cercare un maggiore coordinamento all'interno dell'ASEAN. La mossa di Manila e Hanoi potrebbe quindi avere implicazioni più ampie per l'equilibrio geopolitico nella regione





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