Filippine, Marcos esorta il Senato a tornare al lavoro: istituzioni in stallo prima delle vacanze

Il presidente filippino Marcos Jr. chiede la ripresa dei lavori al Senato, paralizzato dalle lotte interne tra maggioranza e minoranza e dalla richiesta di dimissioni del presidente Cayetano. La crisi minaccia l'approvazione di leggi urgenti, tra cui un bilancio supplementare per l'energia, e solleva timori per gli investimenti.

Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. ha esortato il Senato a riprendere immediatamente i lavori, denunciando una situazione di stallo istituzionale che rischia di bloccare l'approvazione di leggi urgenti, in particolare un bilancio supplementare per contrastare il rincaro dell'energia, alla vigilia della pausa parlamentare.

La crisi nella camera alta è scaturita dalle crescenti tensioni tra la maggioranza e la minoranza, con quest'ultima che ha chiesto le dimissioni del presidente del Senato Alan Peter Cayetano, alleato della famiglia Duterte. Negli ultimi due giorni le sessioni plenarie sono state sospese perché i senatori della maggioranza hanno disertato l'aula, di fatto paralizzando l'istituzione.

Marcos ha definito la vicenda "triste e discredibile", sottolineando che il Paese non può fornire assistenza ai cittadini senza leggi adeguate e che lo stallo invia un segnale negativo agli investitori. Il presidente del Senato Cayetano ha replicato via Facebook, accusando l'esecutivo di non essere preparato a calendarizzare le priorità legislative.

La frattura affonda le radici in un episodio risalente a maggio: il ritorno in aula del senatore Ronald "Bato" dela Rosa, ricercato dalla Corte Penale Internazionale per il ruolo nella "guerra alla droga" dell'ex presidente Rodrigo Duterte, per contribuire a eleggere Cayetano alla presidenza del Senato proprio mentre si discuteva una messa in stato d'accusa della vicepresidente Sara Duterte. Poche ore dopo, dela Rosa è sparito in mezzo a un caos di spari, sostenendo di rischiare l'arresto.

La professoressa di scienze politiche Jean Encinas-Franco ha avvertito che il Senato non può diventare un "teatro" a scapito dei cittadini, mentre l'istituto Financial Executives ha parlato di "paralisi istituzionale" che frena investimenti, riforme e aggravia i costi per le famiglie. La situazione resta fluida, con weight crescente sulle spalle di un governo che cerca di superare l'impasse per evitare un blocco totale dell'attività legislativa in un momento critico per l'economia





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Senato Filippino Marcos Jr. Alan Peter Cayetano Sara Duterte Impeachment Corte Penale Internazionale Rodrigo Duterte Bilancio Supplementare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La «palla di fuoco» dallo spazio cade sul vulcano Mayon: il raro evento ripreso da una diretta videoLa caduta del corpo celeste lunedì sera nelle Filippine, in concomitanza con l’eruzione del vulcano Mayon: la cattura del fenomeno e le dichiarazioni degli esperti

Read more »

Portaerei cinese Liaoning conduce esercitazioni nel Pacifico occidentale, avvistata a est delle FilippineLa Cina ha condotto esercitazioni con la sua portaerei Liaoning nel Pacifico occidentale, a est delle Filippine, tra il 26 e il 28 maggio. Il ministero della Difesa giapponese ha confermato l'operazione, con circa 170 decolli e atterraggi. La flotta cinese è arrivata a 590 km dal Giappone, in un contesto di tensioni regionali.

Read more »

Un senatore filippino è stato arrestato per corruzioneIl senatore Jose Jinggoy Estrada è stato arrestato lunedì in Manila per aver violato le leggi anticorruzione e aver preso tangenti per un progetto di controllo delle inondazioni in tutta la Filippine.

Read more »

Mullin testimonia al Senato tra tensioni su detenzione e minacce all'aeroporto di NewarkIl segretario alla Sicurezza Interna Markwayne Mullin ha testimoniato davanti al Senato in un'audizione segnata da forti tensioni sul trattamento dei detenuti immigrati e dalla sua minaccia di chiudere l'aeroporto di Newark per protesta contro le proteste locali, sollevando preoccupazioni sul possibile impatto sui Mondiali.

Read more »