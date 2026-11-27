La vicepresidente Sara Duterte dichiara che le dimissioni sono escluse durante l'impeachment, mentre critica l'equità del processo del padre Rodrigo alla CPI dell'Aia.

La Vicepresidente delle Filippine Sara Duterte ha dichiarato fermamente venerdì che le sue dimissioni sono assolutamente escluse, nonostante il processo di impeachment in corso a suo carico per presunti accumuli di ricchezza non giustificata. Duterte, figlia dell'ex Presidente Rodrigo Duterte, ha ribadito la sua posizione in un incontro con i media per la fine dell'anno a Manila, sottolineando che rinunciare alla carica rappresenterebbe un tradimento verso i 32,2 milioni di elettori che l'hanno sostenuta.

La strategia legale dell'impeachment

I pubblici ministeri filippini hanno concentrato la loro strategia legale contro la Vicepresidente su una singola accusa di accumulo di ricchezza inspiegabile, abbandonando tre altre accuse precedentemente avanzate. Questa mossa mira a conclude re il processo entro la fine del 2026, prima che l'attenzione politica si sposti completamente sulle prossime elezioni presidenziali del 2028. Una condanna per impeachment porterebbe automaticamente alla rimozione dalla carica e impedirebbe a Duterte di ricoprire qualsiasi ufficio politico in futuro.

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La Vicepresidente ha ammesso di prepararsi per lo scenario peggiore, avvisando che un verdetto di colpevolezza avrebbe conseguenze significative, incluse possibili perdite di posti di lavoro all'interno dei suoi uffici. Nonostante le pressioni, ha mantenuto una posizione di resistenza, definendo il processo come un atto di tradimento nei confronti del suo mandato e del pubblico generale che l'ha votata.

Tensioni politiche con il Presidente Marcos

Questa escalation giuridica segna il punto più alto del conflitto politico tra Sara Duterte e il Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inizialmente alleati potenti che hanno vinto le elezioni del 2022 su un biglietto congiunto, i loro rapporti si sono deteriorati nel corso del tempo. Il Presidente Marcos, limitato a un singolo mandato e non in grado di correre per la rielezione nel 2028, ha definito l'impeachment come una materia puramente legislativa, distanziandosi dalle accuse politiche dirette.

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In un caso penale separato, la Vicepresidente è accusata di tre capi di minaccia grave legati ai suoi commenti critici verso il Presidente Ferdinand Marcos Jr, la prima dama e un ex presidente della Camera. Duterte nega qualsiasi condotta illecita in relazione a queste accuse, continuando a rivendicare la sua integrità nonostante le sfide legali multiple che affronta.

Il futuro processo di Rodrigo Duterte all'Aia

Parlando di un fronte diverso, la Vicepresidente ha espresso scetticismo riguardo alla possibilità che suo padre, Rodrigo Duterte, ex Presidente dal 2016 al 2022, riceva un processo equo. L'ex leader è accusato di crimini contro l'umanità commessi durante i suoi sei anni di mandato, specificamente durante la sua controversa guerra alla droga che ha visto migliaia di persone uccise in circostanze spesso misteriose.

Duterte ha dichiarato che si aspetta che suo padre non abbia una difesa adeguata quando comparirà davanti alla Corte Penale Internazionale (CPI) all'Aia lunedì prossimo. Ha sostenuto che la CPI, influenzata dalla coalizione delle superpotenze, mira a dimostrare la propria ragione in quello che rimane dell'unico caso attualmente sotto esame. Ha aggiunto che le procedure della CPI, con la necessità di essere presenti in aula ogni giorno, sono ingiuste e inappropriate per un uomo di 81 anni.

Impatto sulle ambizioni del 2028

Nonostante le sfide legali, Sara Duterte rimane la favorita nei sondaggi per diventare la prossima Presidente delle Filippine nel 2028. La sua resistenza attuale alle accuse di impeachment e la sua difesa del padre all'estero dimostrano la sua determinazione a mantenere la sua influenza politica. La situazione rimane in bilico tra le procedure legali domestiche e le pressioni internazionali, con conseguenze potenzialmente storiche per la politica filippina nei prossimi anni.