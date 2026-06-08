Filippine: terremoto di magnitudo 7.8, almeno 15 morti e oltre 200 feriti

Una scossa di magnitudo 7.8 ha colpito l'isola di Mindanao, con vittime e danni ingenti. Allerta tsunami rientrata dopo alcune ore.

Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine nella notte tra lunedì e martedì, provocando almeno 15 vittime e oltre 200 feriti. La scossa, registrata dall'US Geological Survey, si è verificata a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao , nel sud del Paese, quando in Italia erano da poco passate le ore 2 del mattino.

Il bilancio umano è destinato ad aggravarsi nelle prossime ore, mentre le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di circa 30 chilometri, una distanza che ha amplificato gli effetti del sisma, causando danni ingenti in particolare nella città di General Santos City e nelle aree circostanti.

Le immagini che circolano sui social media mostrano scene di panico e distruzione: un edificio commerciale, un fast food della catena Jollibee, è crollato mentre all'interno si trovavano diversi clienti, molti dei quali sono riusciti a mettersi in salvo fuggendo all'aperto. Strade principali sono state squarciate da crepe profonde, ponti hanno ceduto e interi quartieri sono stati ridotti a cumuli di macerie.

Oltre ai morti e ai feriti, si contano migliaia di sfollati che hanno trascorso la notte all'aperto, terrorizzati da possibili repliche. Il governo filippino, attraverso il Consiglio nazionale per la riduzione del rischio di disastri, ha attivato tutte le procedure di emergenza, inviando squadre di soccorso e generi di prima necessità nelle zone più colpite.

Nelle ore successive alla scossa principale, è stata emessa un'allerta tsunami che ha coinvolto non solo le Filippine, ma anche paesi vicini come Indonesia, Giappone e Taiwan. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione immediata delle popolazioni costiere, temendo onde anomale alte fino a tre metri. Fortunatamente, l'allarme è rientrato dopo alcune ore e gli ordini di evacuazione sono stati revocati.

L'Agenzia di meteorologia, climatologia e geofisica indonesiana ha segnalato lievi mareggiate in almeno nove località, con onde massime di 0,75 metri sull'isola di Sangihe. Non si registrano danni significativi legati allo tsunami, ma la paura resta alta tra gli abitanti delle zone costiere. Gli esperti sottolineano come la regione sia soggetta a frequenti eventi sismici a causa della complessa tettonica a placche, e prevedono possibili forti scosse di assestamento nei prossimi giorni.

La comunità internazionale si è già mobilitata, offrendo assistenza alle Filippine, mentre le operazioni di ricerca e soccorso proseguono senza sosta





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terremoto Filippine Mindanao Tsunami Victime

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Maxi operazione antimafia a Catania: oltre 200 agenti in azione contro un clan localeUn’imponente operazione antimafia è in corso a Catania, dove oltre 200 agenti della Polizia di Stato sono impegnati in un vasto blitz contro un clan mafioso attivo nel territorio...

Read more »

Terremoto di magnitudo 7.8 tra Filippine e Indonesia: almeno un morto, diversi feriti, allarme tsunami revocatoUn forte terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la regione tra le Filippine meridionali e l'Indonesia, provocando almeno una vittima, diversi feriti e danni significativi. L'allarme tsunami, inizialmente diramato, è stato revocato. Nel Nord Sulawesi, Gorontalo e isola di Sangihe era stata ordinata l'evacuazione preventiva. Onde anomale fino a 75 cm registrate a Sangihe. Situazione più grave nelle Filippine, dove il bilancio potrebbe aggravarsi.

Read more »

Catania, blitz della Polizia contro un clan mafioso: in azione 200 agentiL'intervento vede il supporto dei reparti prevenzione crimine, della polizia scientifica, delle unità cinofile e di un elicottero del reparto volo di Palermo

Read more »

Filippine, terremoto di magnitudo 7.8 a Mindanao: morti, feriti e allerta tsunamiFilippine, terremoto di magnitudo 7.8 a Mindanao: morti, feriti e allerta tsunami. Leggi l'articolo su Tgla7

Read more »