Filippo Bisciglia: dal Grande Fratello a Temptation Island, la carriera grazie a Maria De Filippi

Il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, ha confessato di aver pensato che la sua carriera televisiva fosse finita dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Tuttavia, la produzione del reality show ha deciso di puntare su di lui per condurre il programma, grazie all'insistenza di Maria De Filippi. Bisciglia ha raccontato che all'epoca era praticamente sparito dalla televisione e che molti avevano dubbi sul suo nome come conduttore. Tuttavia, la produzione ha scelto lui perché riteneva che fosse la persona giusta per il ruolo. Bisciglia ha anche rivelato che Maria De Filippi è un punto di riferimento importante per lui e che la loro relazione va oltre quella lavorativa. Intanto, il reality show Temptation Island è pronto a tornare in onda dal prossimo 24 giugno.

Filippo Bisciglia , il conduttore di Temptation Island , ha confessato di aver pensato che la sua carriera televisiva fosse finita dopo la sua partecipazione al Grande Fratello .

Tuttavia, la produzione del reality show ha deciso di puntare su di lui per condurre il programma, grazie all'insistenza di Maria De Filippi. Bisciglia ha raccontato che all'epoca era praticamente sparito dalla televisione e che molti avevano dubbi sul suo nome come conduttore.

Tuttavia, la produzione ha scelto lui perché riteneva che fosse la persona giusta per il ruolo. Bisciglia ha anche rivelato che Maria De Filippi è un punto di riferimento importante per lui e che la loro relazione va oltre quella lavorativa. Intanto, il reality show Temptation Island è pronto a tornare in onda dal prossimo 24 giugno





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