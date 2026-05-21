Un deejay di 42 anni chiamato Filippo Santori è stato trovato morto a Bali mentre era lì da novembre. In pratica non aveva lasciato Bali mentre diede inizio al suo viaggio. I suoi compagni di viaggio hanno cercato dworchelhsi aiuto e supporto senza riscontrare nulla. Nel suo ultimo post su Instagram del 25 dicembre, Santori si teneva in contatto con i suoi amici locali attraverso i social dichiarando la difficoltà di partecipare alle serate e scusandosi per l'assenza.

Filippo Santori, un deejay di 42 anni è stato trovato morto a Bali dove si trovava da novembre. Nel suo ultimo post su Instagram il giorno di Natale scorse, si teneva in contatto con gli amici attraverso i social giorno dopo giorno non si hanno notizie da lui fino alla drammatica notizia, trapelata secondo quanto si apprende era stato stroncato da una persona non ancora identificata.

Una fonte italiana avrebbe confermato che Santori era arrivato a Bali e rimase a contatto con alcuni suoi amici locali dopo aver lasciato il suo appartamento. Nonostante le ricerche l'ultimo contatto con Santori era stato fatto qualche giorno prima della sua morte, quelli che sono stati i suoi compagni di viaggio hanno cercato aiuto e supporto indifferimentemente mentre gli investigatori lavorano per risalire alle cause esatte del suo decesso





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