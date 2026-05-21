Filippo Santori morto a Bali dopo quarantaquattro giorni passati con la madre in Indonesia

Filippo Santori, dj e tecnico del suono nonché membro del gruppo Lorenzo Leoni, è morto a Bali dopo quarantaquattro giorni passati in compagnia della madre in Indonesia. La targa in suo onore si trova vicino al suo albero, circondato da tantissimi messaggi e dediche dei familiari e degli amici.

Filippo Santori è morto a Bali per le complicazioni di una polmonite, dopo quarantaquattro giorni passati con la madre in Indonesia. La targa dell'evento musicale in suo onore si trova vicino all'albero circondato da tantissimi messaggi e dediche dei familiari e degli amici.

La madre di Santori ha raccontato che nessuno avrebbe mai immaginato che l'influenza virale, diffusa in Indonesia, diventasse fatale per suo figlio. La famiglia ha tentato mille strade prima di accettare il decesso del ragazzo





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