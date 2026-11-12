Film d'autore 2026: Marine Atlan, Kore-eda e Lee Chang-dong nelle recensioni

Il debutto da regista di Marine Atlan, il nuovo film di Kore-eda tratto dal manga di Tatsuki Fujimoto e le opere di Sorogoyen e Lee Chang-dong delineano un panorama del cinema d'autore contemporaneo.

Il cinema d'autore contemporaneo presenta una serie di titoli che uniscono sguardo intimo e ambizione formale. Tra questi figurano il primo lungometraggio da regista della direttrice della fotografia Marine Atlan, il secondo film del 2026 di Kore-eda e le nuove opere di Sorogoyen e Lee Chang-dong, che mettono al centro rapporti familiari, legami di amicizia e disuguaglianze sociali.

Le recensioni raccolte descrivono film diversi per tono e provenienza, ma accomunati da una ricerca di profondità emotiva. Il filo conduttore è la capacità di partire da storie apparentemente piccole per arrivare a riflessioni più ampie su memoria, potere e desiderio.

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Marine Atlan debutta tra adolescenza francese e rovine di Pompei

Il primo lungometraggio di Marine Atlan segue un gruppo di liceali francesi in gita scolastica a Napoli, dove visitano le rovine di Pompei e i corpi pietrificati dall'eruzione del Vesuvio. Il viaggio diventa il luogo in cui i ragazzi si lasciano travolgere, uno dopo l'altro, dal desiderio e dalla rabbia.

Atlan, che in precedenza ha lavorato come direttrice della fotografia, cerca di catturare l'essenza del cinema d'autore francese contemporaneo. Il film alterna la naturalezza e l'esuberanza giovanile, con il luccichio incantatore della superficie, a una dimensione più grave, fatta di peso delle origini e ricerca di una profondità mitologica.

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Kore-eda e il rimpianto secondo Tatsuki Fujimoto

Il secondo film del 2026 di Kore-eda, tratto dall'omonimo manga di Tatsuki Fujimoto, racconta il rapporto tra Fujino e Kyomono. Fujino è molto popolare per i manga che disegna per il giornale della scuola, mentre Kyomono è un'altra studentessa che soffre d'ansia e non esce mai di casa.

Quando le due ragazze si incontrano diventano amiche per la pelle e iniziano a collaborare, arrivando giovanissime al successo. La rottura avviene quando Kyomono si iscrive all'accademia di belle arti. Secondo la recensione, il film riflette sull'angosciante rimpianto che si prova pensando a come sarebbero potute andare diversamente le cose.

La recensione sottolinea che guardare indietro è un gesto autentico e vitale all'interno dell'arte, ma nella vita reale resta struggente e futile. Il film, secondo il giudizio critico, offre una dinamica emotiva coinvolgente, con un'opera di grande chiarezza, intimità e profondità.

Sorogoyen e Lee Chang-dong tra tensioni familiari e disparità di classe

Il nuovo film di Sorogoyen racconta Esteban, un regista acclamato con un passato turbolento, che si ricongiunge alla figlia. Lei è un'attrice in difficoltà, con cui ha un rapporto teso, e lui le offre il ruolo da protagonista nel suo nuovo film.

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La vicinanza costringe entrambi a confrontarsi con il passato e con il dolore che affligge il loro rapporto, senza riuscire ad affrontare la situazione in modo diretto e lucido. La recensione riconosce a Sorogoyen il merito di raccontare una storia intima in modo grandioso, con eleganza, sottigliezza e misura.

Il nuovo film di Lee Chang-dong analizza le divisioni di classe, le tensioni coniugali e i desideri latenti. Come nella commedia nera del connazionale Park Chan-wook, lo spunto è il cinico sfruttamento aziendale. Quando Ho-seok, interpretato da Sul Kyung-gu, perde il lavoro e la reputazione in seguito a uno sciopero violento, sua moglie Mi-ok, interpretata da Jeon Do-yeon, stringe un inaspettato legame con Ye-ji, interpretata da Cho Yeo-jeong, un'elegante documentarista che li ha avvicinati con la scusa di raccontare la loro storia.

Secondo le recensioni, le disparità socioeconomiche creano una complessa dinamica di potere. Sullo sfondo resta la questione di chi abbia più da guadagnare da questa amicizia, insieme a una tacita tensione sessuale. Il film viene descritto come avvincente e a tratti amaro, con interpretazioni di grande livello.