Film di Gianfranco Pannone: 'Sacro in un mondo che sembrava averne decretato la scomparsa'' rel'impatto antropologico del sacro

Il film di Gianfranco Pannone è una riflessione antropologica sul rapporto tra memoria, identità e sacralità. Attraverso la persistenza del sacro in un mondo apparentemente privo di esso, il documentario esplora come la pratica culturale permetta alle comunità di preservare la propria presenza nel mondo attraverso la devozione popolare, il pellegrinaggio, il canto e i riti. Inoltre, ilossas una riflessione sull'autorevolezza e la creatività ispirate da esperienze religiose e sulla relazione tra la terra e la memoria antropologica, anche nell'ottica della questione tecnologica.

Il regista Gianfranco Pannone torna a indagare il rapporto tra memoria, identità e sacralità in 'Sacro in un mondo che sembrava averne decretato la scomparsa', nato da una collaborazione tra Pannone e lo scrittore Andrea Di Consoli.

Il film racconta un viaggio nella Lucania appenninica attraverso una galleria di personaggi e luoghi, come un convento francescano destinato forse alla chiusura, una poetessa che ha edificato un santuario dopo una visione di Cristo, due fratelli sulle tracce dei luoghi eroi di Pasolini e un bambino ritenuto miracolato. Attraverso la persistenza del sacro in un mondo apparentemente privo di esso, il documentario esplora la pratica culturale che permette alle comunità di preservare la propria presenza nel mondo attraverso le devozioni popolari, pellegrinaggi, canti e riti.

Un aspetto interessante dell'opera emerge dalla sua vicinanza agli studi di Ernesto De Martino, secondo cui il sacro non è solo una sopravivenza folkloristica, ma una pratica culturale che permette le comunità di resistere al rischio di dissoluzione culturale e sociale. La poetessa vestita di bianco e la sua autorevolezza interiore si inquadrano in questa riflessione.

Patteggiare, canto e riti diventano così strumenti per resistere alla dissoluzione culturale e sociale, mentre man mano gli strumenti tecnologici diventano sempre più presenti nella nostra vit





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Antropologia Sacrale Memoria Identità Foglie Tecniche Critica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Steven Spielberg: 'Disclosure Day' è un film sulla mancanza di empatiaIl 10 giugno nei cinema il ritorno alla fantascienza del registaRoma, 5 giu. (askanews) - 'Disclosure Day' di Steven Spielberg è il film più atteso dell'anno, arriva il 10 giugno nei cinema, e...

Read more »

La storia del 'Maradona delle carceri' che voleva rapire Gianfranco ZolaCi sono dei racconti che riguardano il mondo del calcio che sono incredibili.

Read more »

L'Ultima Cena - Film (2025)L'Ultima Cena, scheda del film di Mauro Borrelli, con James Oliver Wheatley, Jamie Ward e James Faulkner, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cinema, in TV e in Streaming Online.

Read more »

Stefano Sollima, 'le mie storie violente sono film d'amore'Della vittoria del suo 'Il mostro' come miglior serie crime ai Nastri d'argento Grandi serie è contentissimo: 'Era una storia complessissima a cui ho dedicato due anni pieni della mia vita', ma se gli si chiede se farà mai un film d'amore, romantico cade d...

Read more »