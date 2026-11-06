Film di Lee Chang-dong: Licenziamenti e Protesta Operaia in Corea

Lee Chang-dong torna al cinema dopo oltre dieci anni per raccontare la drammatica storia dei licenziamenti in blocco di 2646 operai e la successiva protesta sindacale. Un capolavoro che mescola finzione e documentario.

Il regista sudcoreano Lee Chang-dong torna a dirigere dopo una lunga pausa per presentare un'opera cinematografica complessa e articolata. Il suo progetto cinematografico nasce dal desiderio di raccontare una vicenda reale accaduta in Corea del Sud, segnata da una grande recessione economica. La trama ruota attorno al licenziamento in blocco di 2.646 operai deciso da un'azienda coreana. Questa decisione drastica ha innescato una serie di eventi drammatici che hanno sconvolto la vita di centinaia di famiglie.

La Storia Reale della Protesta e delle Conseguenze

La fabbrica è stata occupata per 77 giorni dai sindacati che rifiutavano di accettare le decisioni aziendali. La protesta è terminata brutalmente con un violento intervento della polizia. L'intervento delle forze dell'ordine ha causato la morte di diversi dipendenti e il suicidio di una trentina di operai o loro familiari. L'azienda è risultata vincitrice nei svariati procedimenti legali durati tutto il decennio successivo. Questi fatti hanno segnato un punto di svolta nella storia dei diritti dei lavoratori in Corea.

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Metodo Narrativo e Collaborazioni Creative

Fin dall'epoca dei fatti, Lee Chang-dong desiderava raccontare la vicenda, ma il suo progetto è rimasto in cantiere per più di dieci anni. Il regista non riteneva di poter affrontare la storia con il rispetto e l'autenticità necessari in un primo momento. Il lavoro creativo si ispira anche al metodo di Krzysztof Kieślowski, noto per un film per ogni episodio basato sui Dieci Comandamenti. La regista lascia totale libertà creativa a Lee, che ha così potuto sviluppare una visione unica.

Ritratti dei Protagonisti e Relazioni Complesse

La storia segue le vite di personaggi come Ho-seok, oppresso dalla sua disoccupazione, e sua moglie Mi-ok. Ho-seok è inerme e lascia l'iniziativa alla moglie, preferendo non partecipare al funerale di un collega. Sang-woo mette le sue ingenti risorse a disposizione della consorte, che può vivere di piccole produzioni indipendenti senza prenderne parte attiva. Mi-ok si configura come una donna intraprendente, in sintonia con Ye-ji, con cui poi andrà in contrasto. Tra Mi-ok e Sang-woo si intesse una relazione potenziale, che si specchia in quella tra Ye-ji e Ho-seok.

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Intervista, Documentario e Ambiguità Emotive

Notando le dinamiche della coppia, Ye-ji decide di farne il soggetto principale del suo lavoro documentaristico. Anche Mi-ok accetta di essere inclusa nelle riprese, stringendo un legame con Ye-ji e cominciando a provare un'attrazione per Sang-woo. La macchina da presa è sempre presente a registrare interviste e scorci di quotidianità. Questa relazione sempre più stretta sfocia in un weekend insieme nella villa sul mare di Sang-woo. Mi-ok comincia a comportarsi diversamente, creando una performance anche nelle proprie azioni quotidiane.

Impatto Sociale e Visione del Cinema Umanista

La regia nel documentario diventa a sua volta specchio del regista del film, interrogando l'operato della macchina-cinema. Le intenzioni di Ye-ji restano volutamente implicite, lasciando spazio all'interpretazione dello spettatore. Lee Chang-dong è fautore di un cinema umanista che sta dalla parte dei personaggi, in particolare gli ultimi, senza retorica. La potenza del suo stile sta nel restare invisibile per la maggior parte del tempo e poi improvvisamente emergere. Lunghe scene di dialogo con la macchina da presa fissa sono rotte da un taglio di montaggio che dà un nuovo senso a quello che viene mostrato. Il risultato è un thriller dei sentimenti e dei desideri inespressi, con al centro un mistero esistenziale.