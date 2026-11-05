Film e serie TV basati su fatti di cronaca nera italiani: lista completa e dove vederli

Scopri dove guardare film e serie tv ispirati ai tragici delitti italiani: da Giulia Cecchettin al caso del Circeo, guida completa alle produzioni disponibili.

Il cinema e la televisione italiana continuano a confrontarsi con le vicende di cronaca più tragiche, trasformando eventi reali in narrazioni audiovisive potenti. Il recente estreno di "Se domani non torno", disponibile nelle sale dal 5 novembre, rappresenta l'ultimo capitolo di questa tendenza che esplora le storie di vittime e le loro famiglie.

Se domani non torno: il dolore di Giulia Cecchettin

Il film "Se domani non torno" è dedicato a Giulia Cecchettin, la giovane di 22 anni uccisa il 11 novembre 2023 dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Questa tragedia, avvenuta appena due anni fa, ha scosso profondamente l'opinione pubblica nazionale, diventando un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. L'opera cinematografica si ispira al libro "Cara Giulia" scritto dalla madre, che funge da testimone oculare della ricostruzione dei fatti.

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La narrazione non si limita alla cronaca del delitto, ma si concentra sul percorso di elaborazione del dolore della famiglia. Al centro della storia figura Davide Cecchettin, padre della vittima, che trasforma una tragedia privata in un impegno pubblico di sensibilizzazione. L'obiettivo è restituire dignità e voce a Giulia, cercando di andare oltre la semplificazione giornalistica per mostrare la complessità umana di una perdita devastante.

Altri casi celebri: dal Circeo a Yara Gambirasio

Oltre al film recente, il panorama audiovisivo offre diverse produzioni che hanno trattato crimini storici italiani. Un esempio è la miniserie "Circeo", disponibile gratuitamente su RaiPlay, che racconta il massacro avvenuto nel settembre del 1975. La storia ricostruisce come due giovani donne, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, furono attirate in una villa dai romani Marco Danio, Mario Wolcewicz e Marcello Petacci. Rosaria perse la vita, mentre Donatella sopravvisse fingendosi morta.

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Anche il caso di Yara Gambirasio è stato portato sullo schermo nel 2021 con un film diretto da Marco Tullio Giordana. La giovane di 13 anni scomparve a Brembate di Sopra nel novembre 2010 e fu trovata senza vita tre mesi dopo. La produzione, con Chiara Bono nel ruolo della vittima, mira a ricordare Yara come una ragazza dolce e appassionata di ginnastica ritmica, oltre a ricostruire l'inchiesta guidata dal pubblico ministero Letizia Reggiani.

Serie tv e il potere dei media nei processi

La serie "The Twisted Tale of Amanda Knox" su Disney+ esplora il controverso caso di Meredith Kercher, studentessa britannica uccisa a Perugia nel 2007. La narrazione si concentra sulla figura di Amanda Knox e sul lungo iter giudiziario che ha visto la coinquilina americana combattere per la propria innocenza, ottenendo l'assoluzione definitiva. La serie evidenzia inoltre come i media abbiano influenzato l'opinione pubblica durante le indagini.

Allo stesso modo, "Avetrana - Qui non è Hollywood" affronta la scomparsa della quindicenne Sarah Scazzi nell'agosto 2010. Questa miniserie di quattro episodi, diretta da Pippo Mezzapesa, offre una prospettiva multipla sulla vicenda, includendo i punti di vista della cugina Sabrina, dello zio Michele e della zia Cosima. Il titolo stesso riflette la forte esposizione mediatica che ha caratterizzato il caso durante le indagini.

Irrisolti: Mostro di Firenze ed Elisa Claps

Per gli appassionati di misteri irrisolti, la miniserie del 2025 ideata da Stefano Sollima e Leonardo Fasoli racconta gli omicidi del Mostro di Firenze. Questo serial killer colpì diverse coppie nelle campagne toscane tra il 1969 e il 1985, iniziando con un duplice omicidio nel 1968. La fiction ricostruisce le indagini e i sospetti, evidenziando come il caso resti senza risposte ufficiali a distanza di decenni.

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Infine, la storia di Elisa Claps viene raccontata in una fiction disponibile su RaiPlay. La sedicenne di Potenza sparì nel 1993 e fu ritrovata uccisa nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinita dopo diciassette anni. La narrazione segue la battaglia del fratello Gildo per scoprire la verità e ottenere giustizia, rappresentando un altro esempio di come il cinema italiano continui a interrogarsi sui crimini passati.