Filmato mostra la studiosa deceduta nell'incidente del 2021 con un team di ricerca

Il filmato documenta la vita e il lavoro della studiosa, deceduta nell'incidente avvenuto lungo l'atollo di Vaavu nel 2021, mentre mostra anche il suo team di ricerca. Copyright © 1999 - 2026 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping. Copyright © 1999 - 2026 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)

Nel filmato risalente al 2021 la studiosa, deceduta con la figlia, nell'incidente al largo dell'atollo di Vaavu, presentava anche il suo team di ricerca. Copyright © 1999-2026 RTI S.p.

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