La storia di Filomena Di Gennaro, salvata dal comandante-marito dopo l'aggressione di Marcello Monaco nel 2006. Un viaggio dalla sedia a rotelle alla lotta per sensibilizzare le giovani generazioni.

Il 13 gennaio 2006 rappresenta un punto di rottura definitivo nella vita di Filomena Di Gennaro, ex maresciallo dei carabinieri, e nella sua relazione con Marcello Monaco. Quel giorno, a Roma, Monaco ha tentato di ucciderla, segnando l'inizio di un periodo di sofferenza fisica e psicologica che ha trasformato la giovane donna in un'importante voce contro la violenza di genere.

Nata in un piccolo comune in provincia di Foggia con circa 5.000 abitanti, Filomena ha vissuto i primi 19 anni della sua vita in un contesto familiare tradizionale dove le donne avevano pochi spazi di autonomia. All'età di 15 o 16 anni ha incontrato Marcello Monaco, un ragazzo di quattro anni più grande con cui ha intrattenuto una relazione sentimentale complessa, influenzata dalle diverse visioni educative delle rispettive famiglie.

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La carriera nelle forze dell'ordine

Il percorso professionale di Filomena Di Gennaro è iniziato con il trasferimento a Roma, dove nel 2003 ha ottenuto la laurea in Psicologia. Nel 2005 ha superato il concorso per diventare maresciallo dei carabinieri, entrando a frequentare la scuola di Velletri nell'ottobre dello stesso anno. Questa fase è descritta come il momento più felice della sua esistenza, concretizzando un'ambizione coltivata fin dall'infanzia.

La sua scelta professionale ha creato attriti con il partner, che lamentava la mancanza di tempo e la difficoltà di rientrare nel paese nativo. Nonostante le minacce di suicidio e i tentativi di riconciliazione durante i periodi di separazione, Filomena ha mantenuto la propria determinazione professionale, rifiutando di tornare indietro nelle proprie aspirazioni di carriera.

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Le minacce e l'aggressione finale

Le tensioni sono aumentate durante le feste natalizie del 2005, quando Filomena ha comunicato la decisione di lasciare definitivamente Monaco. La madre di lui ha giustificato il comportamento del figlio con la privazione dei diritti lavorativi e universitari che le donne della sua generazione non avevano avuto. Successivamente, a Capodanno, iniziano le telefonate e i messaggi minacciosi in cui Monaco preannuncia odio e drammi collettivi.

L'episodio culminante avviene il 13 gennaio 2006, quando Marcello Monaco arriva a Velletri per un incontro. Filomena, su consiglio del suo comandante di allora, decide di incontrarlo per strada a Roma anziché riceverlo in casa. L'incontro si trasforma in un tentato omicidio da parte di Monaco, che le spara, causandole ferite gravi e costringendola a una permanenza prolungata su una sedia a rotelle.

La trasformazione del dolore in consapevolezza

Il commander che aveva salvato Filomena Di Gennaro durante l'attacco di Marcello Monaco è poi diventato suo marito. La donna ha definito questa fase della sua vita come un'ergastolo interiore, subendo le conseguenze fisiche e psicologiche dell'aggressione per anni. Nonostante il trauma, ha scelto di non isolarsi ma di utilizzare la propria esperienza per educare le nuove generazioni.

Da allora, Filomena si dedica attivamente alla sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole, raccontando la propria storia per prevenire altri casi di violenza. Questa narrazione è stata riproposta in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, dove ha ribadito il suo impegno affinché il suo dolore non sia vano e possa servire da monito per altre donne.

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La testimonianza di Filomena Di Gennaro rimane un esempio concreto di resilienza e di come un'istituzione come i Carabinieri possa fornire supporto fondamentale alle vittime. Il suo percorso dimostra come la formazione professionale e il supporto di figure autoritarie positive possano contrastare dinamiche tossiche e violente, trasformando una tragedia personale in una risorsa sociale per la collettività.