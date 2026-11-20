Studenti e insegnante di Manacapuru, in Brasile, producono carbone dalle ossa del pirarucu per filtrare acqua potabile nelle aree remote dell'Amazzonia.

A Manacapuru, cittadina brasiliana sul fiume Solimões a circa 100 km a ovest di Manaus, un gruppo di studenti delle scuole superiori e il loro insegnante hanno messo a punto una soluzione locale per fornire acqua potabile pulita nelle aree remote dell' Amazzonia. Il sistema si basa su un filtro ricavato dal carbone prodotto bruciando le ossa del pirarucu, un pesce gigante tipico della regione. La notizia, diffusa dall'agenzia Reuters il 20 novembre, arriva mentre i livelli dei fiumi amazzonici sono bassi dopo un periodo di siccità.

Il progetto nasce dall'iniziativa dei ragazzi della scuola Jose Mota, coordinati dal docente di biologia Galileu da Silva Pires. Il gruppo ha trasformato uno scarto locale in una risorsa utile per le comunità che vivono lungo i corsi d'acqua.

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Come viene prodotto il filtro con le ossa di pirarucu

Il filtro si ottiene riscaldando le vertebre del pesce, che di solito raggiungono i 2 metri di lunghezza, fino a 900 gradi Celsius, equivalenti a 1.650 gradi Fahrenheit. Le ossa carbonizzate vengono poi macinate fino a ottenere una polvere capace di assorbire metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.

Secondo Galileu da Silva Pires, insegnante di biologia presso la scuola Jose Mota di Manacapuru, il carbone ottenuto in questo modo è una forma di carbonio sostenibile ed ecologica, che non richiede l'abbattimento di alberi. Il docente sostiene che questa caratteristica consenta di produrre acqua potabile con una risorsa nuova e disponibile sul posto.

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Le lische di pesce carbonizzate sono già state riconosciute come metodo di filtraggio alternativo al legname ricavato dagli alberi. Nel caso del pirarucu, però, il progetto affronta anche un secondo problema, cioè l'accumulo di scarti ittici che resta dopo che la carne è stata consumata dalle persone.

Il rischio dell'acqua contaminata nelle comunità fluviali

Le comunità che vivono sulle rive dei fiumi amazzonici sono spesso esposte ad acqua potabile contaminata durante le siccità. In questi periodi l'acqua piovana non è disponibile e il calo del livello dei fiumi concentra le sostanze inquinanti nell'acqua che resta.

Il Solimões, tratto superiore del Rio delle Amazzoni, presenta attualmente livelli bassi a seguito di un periodo di siccità. Questa condizione rende più urgente la ricerca di alternative locali per rendere l'acqua utilizzabile dalle famiglie che dipendono direttamente dal fiume.

Le parole di studenti e insegnante sul progetto

Galileu da Silva Pires ha definito il lavoro una dimostrazione del potenziale dei suoi studenti. Ha spiegato che un problema presente da decenni può trovare soluzioni utilizzando le risorse naturali disponibili nella regione.

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Ana Flavia Costa Lopes, 18 anni, studentessa coinvolta nel progetto, ha dichiarato di essere entusiasta di ottenere acqua di qualità migliore e filtrata, creando qualcosa di valore per la comunità. Le sue parole sottolineano il legame tra il lavoro scolastico e i bisogni concreti del territorio.

Il testo diffuso da Reuters non indica ulteriori fasi operative, tempi di diffusione del filtro al di fuori di Manacapuru o test di laboratorio sui risultati. Le informazioni disponibili riguardano quindi il metodo di produzione, il problema che il progetto intende affrontare e le dichiarazioni dei protagonisti.