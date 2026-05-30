Finale Champions League PSG-Arsenal: regolamento supplementari e rigori, i record in palio

Spiegazione del regolamento UEFA per la finale di Champions League tra PSG e Arsenal: cosa accade in caso di pareggio, durata dei tempi supplementari e meccanica dei calci di rigore. Analisi dei record storici che potrebbero essere stabiliti da Arsenal e PSG in caso di vittoria.

La finale di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal si prospetta equilibrata e ricca di emozioni. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, non si applicano le regole dei gol in trasferta né partite di ritorno.

Si procede con due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, per un totale di 30 minuti. Se la parità persiste anche dopo i supplementari, la vincitrice viene determinata dalla sequenza dei calci di rigore. Il regolamento prevede una serie iniziale di cinque rigori per squadra; in caso di ulteriore parità, si continua a oltranza con un rigore per squadra finché una segna e l'altra sbaglia nella stessa tornata.

Le finali decise ai rigori hanno prodotto momenti epici nella storia del calcio, come la finale di Istanbul del 2005 tra Milan e Liverpool. Per l'Arsenal, la vittoria rappresenterebbe un traguardo storico: si tratterebbe della prima Champions League della sua storia. I Gunners hanno raggiunto un'unica finale nel 2006, persa contro il Barcellona.

Con un successo, la squadra di Mikel Arteta entrerebbe nel ristretto club delle squadre inglesi vincenti in Europa e coronerebbe una stagione già straordinaria dopo la conquista della Premier League. Il PSG, campione in carica, punta a confermare il proprio dominio europeo vincendo una seconda Champions League consecutiva, un risultato raro nell'era moderna. Il club parigino, guidato da Luis Enrique, consoliderebbe così il suo status tra le potenze continentali.

La sfida contrappone l'attacco prolifico del PSG alla solidità difensiva dell'Arsenal, generando un acceso dibattito tra i tifosi sui favori. Chiunque vinca, la finale entrerà nella storia del calcio europeo, decisa eventualmente dai supplementari o dai rigori





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PSG Arsenal Finale Champions League Regolamento Supplementari Rigori UEFA Record Storici Campioni Europa Arsenal Prima Champions League PSG Due Champions Consecutive

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pronostico Psg-Arsenal quote finale Champions League BudapestPronostico Psg-Arsenal quote analisi precedenti statistiche finale Champions League di sabato 30 maggio alle ore 18 a a Budapest

Read more »

Champions League, Psg-Arsenal, dove vedere la finale in tv e streamingLeggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, Psg-Arsenal: dove vedere la finale in tv e streaming

Read more »

Pronostico PSG-Arsenal, tutto in una notte: chi vincerà la Champions League?Domani sera alle ore 18:00, alla Puskas Arena di Budapest, va in scena la finale di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal.

Read more »

Ultimo atto in Champions League, la finale fra PSG e ArsenalLa finale di Champions League tra PSG e Arsenal sarà trasmessa a partire dalle ore 18.00 solo su Sky Sport. Altre notizie del mondo del calcio, tra cui l'Inter che insiste per Curtis Jones e il Milan che guarda a Gedda.

Read more »