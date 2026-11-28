L'Italia affronta la finale di Coppa Davis domenica 29 novembre a Bologna contro Spagna o Gran Bretagna. Ecco i convocati di Volandri e i dettagli su Berrettini.

L'Italia di tennis si appresta a disputare un momento storico dello sport nazionale con la finale di Coppa Davis in programma domenica 29 novembre presso la BolognaFiere Arena. La squadra azzurra, guidata dal capitano Filippo Volandri, inconterà la finalista dell'altra semifinale tra Spagna e Gran Bretagna, le cui squadre scenderanno in campo sabato 28 novembre alle ore 12 per decretare l'ultimo avversario degli italiani. Questo incontro rappresenta l'opportunità per gli Azzurri di conquistare la quarta Insalatiera consecutiva, un risultato che cementerebbe un dominio senza precedenti, e la quinta vittoria complessiva nella storia della competizione. La gara inizierà Domenica alle ore 15, in un clima di attesa e passione che caratterizza le grandi competizioni sportive italiane.

La strategia di Volandri e i convocati azzurri

Il capitano Filippo Volandri sembra aver delineato la strategia per l'atto conclusivo, confermando la presenza nei singolari di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli come pilastri fondamentali della formazione. Per garantire la massima copertura tattica, Luciano Darderi è pronto a subentrare in caso di necessità, offrendo un'alternativa solida se uno dei titolari dovesse riscontrare problemi fisici o tattici durante le partite. La scelta di Volandri punta a sfruttare l'esperienza e la freschezza di giocatori che hanno già dimostrato grandi capacità mentali e tecniche nelle fasi precedenti del torneo. La coesione del gruppo e la fiducia nei propri mezzi saranno determinanti per superare l'avversario.

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Il dilemma Matteo Berrettini e il gomito

Una delle incognite maggiori riguarda le condizioni fisiche di Matteo Berrettini, il quale è stato tenuto precauzionalmente fuori dalla semifinale vinta contro la Repubblica Ceca per un fastidio al gomito. Questo infortunio è emerso dopo la disputa del doppio dei quarti di finale contro la Corea del Sud, costringendo la squadra medica a valutare attentamente il rischio di aggravare la lesione. La presenza del romano, simbolo del tennis italiano negli ultimi anni, potrebbe fare la differenza in un match così equilibrato, ma la sua partecipazione dipende esclusivamente dal recupero della funzionalità dell'arto superiore. Il capitano Volandri monitorerà quotidianamente lo stato di salute di Berrettini per prendere la decisione finale.

L'impatto della semifinale contro la Cecchia

La vittoria in semifinale contro la Repubblica Ceca, ottenuta per 2-1, è stata decisiva per portare l'Italia in finale, grazie a un doppio fondamentale giocato in rimonta. Lorenzo Musetti ha giocato un ruolo chiave nel decisivo punto di qualificazione, aggiudicandosi il match contro Jakub Mensik in due set, dimostrando grande lucidità sotto pressione. Accanto a lui, Andrea Vavassori ha contribuito con una prestazione di altissimo livello, confermandosi come un elemento insostituibile nella coppia di doppio. Questa vittoria ha confermato la solidità del gruppo italiano anche nelle situazioni di svantaggio, una caratteristica che potrebbe essere cruciale nella sfida finale.

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Scenario finale e possibilità di doppio decisivo

Se Matteo Berrettini non dovesse recuperare in tempo utile per la finale, lo scenario tattico di Filippo Volandri prevede quasi certamente la riconferma della coppia Andrea Vavassori-Lorenzo Musetti in caso di doppio decisivo. Questa coppia ha già dimostrato la sua efficacia nel punto di qualificazione, stabilendo un legame di fiducia e un coordinamento che sono difficili da replicare con altre formazioni. La scelta di Volandri si basa sulla necessità di garantire la massima affidabilità in un momento delicato del torneo, puntando su giocatori che conoscono perfettamente le reciproche dinamiche. La preparazione di questa coppia sarà quindi una delle chiavi di volta per la vittoria finale.

Trasmissioni TV e streaming della finale

La finale di Coppa Davis tra l'Italia e la vincente di Spagna-Gran Bretagna sarà trasmessa in diretta TV in chiaro domenica 29 novembre dalle ore 15 su Rai 1 e su SuperTennis. Per gli appassionati che preferiscono la visione digitale, il match sarà inoltre disponibile in streaming gratuito su RaiPlay e SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. Queste modalità di fruizione garantiscono una ampia copertura dell'evento, permettendo a un vasto pubblico di seguire ogni punto della battaglia sportiva. La disponibilità in chiaro e in streaming riflette l'importanza che l'evento riveste per l'identità sportiva del Paese.