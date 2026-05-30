Finale di Champions League 2026: Paris Saint‑Germain contro Arsenal a Budapest

Sabato 30 maggio la Puskás Aréna di Budapest ospita la finale di Champions League tra il campione in carica Paris Saint‑Germain e l'Arsenal, che cerca il suo primo trofeo europeo dopo 22 anni.

Oggi, sabato 30 maggio, la Puskás Aréna di Budapest ospita l'attesissima finale di Champions League , che vedrà contrapporsi il Paris Saint‑Germain e l' Arsenal . L'appuntamento è fissato per le ore 18:00 e rappresenta il culmine di una stagione europea segnata da colpi di scena e sorprese.

Il PSG, guidato dal tecnico spagnolo Luis Enrique, entra nella partita da campione in difesa del titolo, avendo conquistato la massima coppa continentale l'anno precedente nella drammatica finale contro l'Inter. Il cammino dei parigini è stato impressionante: in semifinale hanno superato il Bayern Monaco grazie a una prestazione collettiva eccellente, che ha confermato la solidità del loro modulo 4‑3‑3, con Safonov tra i pali, una difesa composta da Zaire‑Emery, Marquinhos, Beraldo e L. Hernández, e un trio offensivo guidato da Doué, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia, supportato da Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz a centrocampo.

L'allenatore Luis Enrique ha sottolineato l'importanza di mantenere la concentrazione nei minuti finali, soprattutto alla luce delle potenziali estensioni della partita, per cui la UEFA ha introdotto una nuova regola di programmazione che prevede una partenza anticipata per favorire la visione nei diversi fusi orari e garantire più tempo per i festeggiamenti post‑partita, anche in caso di tempi supplementari e rigori. Dall'altro lato del campo, l'Arsenal di Mikel Arteta è determinato a riscrivere la storia del club.

Dopo 22 anni di attesa, gli inglesi hanno riconquistato il titolo di Premier League e ora puntano sul loro primo trofeo continentale. Il percorso di Arteta è stato caratterizzato da una grande tenacia: in semifinale hanno eliminato l'Atlético Madrid di Diego Simeone, dimostrando di saper gestire la pressione e le fasi decisive.

La formazione partenopea scenderà in campo con una disposizione 4‑2‑3‑1: Raya tra i pali, la retroguardia affidata a Mosquera, Saliba, Gabriel e Calafiori, mentre al centrocampo la coppia Rice‑Lewis‑Skelly garantirà stabilità difensiva e capacità di recupero. Davanti a loro, la linea d'attacco sarà è composta da Saka, Eze e Trossard, con Gyokeres in posizione più avanzata.

Arteta ha ribadito che la disciplina tattica e la capacità di recuperare rapidamente i palloni saranno determinanti contro un avversario tanto talentuoso quanto il Paris Saint‑Germain. La trasmissione dell'evento sarà disponibile su più piattaforme, per permettere a milioni di tifosi di seguire la finale in diretta. In Italia, i canali Sky Sport offriranno la copertura in prima visione, mentre la replica in chiaro sarà trasmessa alle 21:00 su TV8.

Per chi preferisce la fruizione digitale, il match sarà accessibile tramite l'app SkyGo, la piattaforma di streaming Now e il sito web di TV8, garantendo così un'ampia reperibilità sia su dispositivi mobili che su computer. L'interesse dei fan è alle stelle, e i social media sono già in fermento per l'annuncio dell'orario anticipato e per le previsioni sui possibili protagonisti della serata.

Resta da vedere quale delle due squadre riuscirà a scrivere una nuova pagina di gloria europea, ma una cosa è certa: la partita promette spettacolo, tensione e, soprattutto, la possibilità di assistere a un momento storico per il calcio continentale





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