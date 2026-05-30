Finale di Champions League, Kvaratskhelia e il PSG puntano al bis. Mercato: Inter, Juventus e Milan in movimento

Stasera a Budapest la finale di Champions tra PSG e Arsenal con Kvaratskhelia protagonista. Intanto il calciomercato italiano si muove: Inter su Jones, Juventus spagnola, Milan in cerca di allenatore e novità per Bologna, Monza, Roma e club di Serie B.

Stasera a Budapest, alle 18 ora italiana, va in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal . Il PSG , guidato da Luis Enrique, punta a conquistare la coppa più ambita d'Europa contro l' Arsenal di Mikel Arteta.

La stella della squadra francese è senza dubbio il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, soprannominato 'il mago georgiano', che cerca un bis storico dopo aver già alzato la coppa nella scorsa edizione. Per il centrocampista portoghese Vitinha, intervenuto in conferenza stampa, giocare questa finale è un privilegio e la squadra si sente pronta a dare il massimo. Sul fronte mercato, l'Inter continua a seguire Curtis Jones del Liverpool, anche se la distanza economica tra i club rimane ampia.

Il difensore Stefan de Vrij potrebbe rinnovare il contratto in scadenza, e l'idea è quella di affiancargli un altro esperto come Provedel. Il Bologna ha scelto Luca Gotti per la panchina dopo la partenza di Thiago Motta, mentre per Vincenzo Italiano si aprono scenari incerti. Antonio Conte, intanto, sembra riavvicinarsi alla Nazionale italiana.

Il Milan, dopo aver perso Stefano Pioli, valuta opzioni per la panchina e guarda con interesse all'allenatore della Lazio Ivan Juric, con possibili sviluppi legati alla destinazione del club. Il Monza, promosso in Serie A, festeggia con Riccardo Bianco che sottolinea il valore del progetto e il rinnovo automatico scattato. Si chiude invece l'esperienza di Tiago Pinto alla Roma, con rottura definitiva dopo il 'taxi' di Gasperini e incomprensioni varie.

L'Inter, per il mercato, non prevede una rivoluzione ma interventi mirati in difesa e centrocampo. Per il Milan, Massimo Orlando vede Vincenzo Italiano pronto per una sfida ambiziosa. In Serie B, il Mantova si presenta con il nuovo allenatore Brutti, che parla di progetto serio. Il Savoia ha nominato Chiavaro come nuovo responsabile dell'Area Tecnica.

La Juventus valuta profili spagnoli per la panchina, con contatti con l'ex vice di Ancelotti, Davide Ancelotti non è nel testo ma il testo parla di Tomé, probabilmente il riferimento è a un tecnico spagnolo. La Ternana riparte dal portiere Schroffenegger, che ha firmato un triennale. Infine, la Roma Women ha interrotto il rapporto con la danese Emilie Bosshard Haavie.

La news raccoglie indiscrezioni e retroscena del 29 maggio, con focus sulla finale di Champions e sul mercato dei club italiani





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