Finale di Coppa del Re: Un ricordo speciale e un futuro da scrivere

La finale di Coppa del Re tra Atlético Madrid e Real Sociedad evoca il trionfo del 2013, un momento storico per l'Atlético, grazie al gol decisivo di Miranda. Analisi del cambiamento del club e pronostici per la gara.

Questa sera, il destino sportivo di una squadra si gioca sul filo di un'emozione palpabile. La finale di Coppa del Re rappresenta un'opportunità d'oro, un palcoscenico insolito ma allettante, privo della presenza dominante delle solite favorite, Barcellona e Real Madrid.

Questo scenario unico evoca ricordi potenti, in particolare il trionfo nella stessa competizione datato 17 maggio 2013, una data incisa nella memoria collettiva dei tifosi. Quel successo, con il suo 'miglior sapore tra i cinque titoli vinti', come lo descrive un protagonista di allora, racchiude un significato profondo. 'Sì, per come è andata è molto speciale per me. Dopo così tanto tempo, vincere una Coppa e vedere quanto la nostra tifoseria desiderasse quel titolo è stato importantissimo.'

La vittoria non fu un mero risultato sportivo, ma un punto di svolta, un momento che interruppe una striscia negativa e diede inizio a una nuova era per il club. 'L'Atletico ha iniziato a vincere più titoli ed è tornato tra i grandi d'Europa.' A suggellare quel trionfo, la rete decisiva di Miranda, un gol che ancora oggi risuona nei cuori dei tifosi. 'Sì, è un bellissimo ricordo. Ogni volta che si parla di un mio gol, a tutti viene in mente questo per il contesto: al Bernabéu, dopo 14 anni senza battere il Real... ha dietro una storia splendida.'

L'ex difensore dell'Inter, protagonista di quella storica serata, confessa di aver rivisto quel gol 'moltissime' volte. Per lui, non fu un gol qualsiasi, ma 'un gol che ha cambiato la storia.' Ancora oggi, in occasione di ogni derby o partita cruciale, i tifosi dell'Atlético lo tempestano di messaggi con quel video, e lui 'lo riguardo sempre.'

Il suo pronostico per l'imminente finale è vivido e carico di passione: 'Credo che questo si confermerà in campo. Penso che vincerà 2-1 perché un gol deve subirlo per soffrire un po', la sua storia è questa. Sicuramente il Cholo l'ha studiata da tempo, conosce il club, la storia e sa come vincere.'

Riflettendo sull'evoluzione del calcio e del suo ex club, Miranda osserva: 'È cambiato molto. Ora ha molta più capacità economica e acquista giocatori per 70 o 80 milioni. E con la palla gioca molto di più. Noi difendevamo meglio, quello di ora attacca meglio. Sarebbe sicuramente un gran duello.'

Parallelamente, emergono altre notizie dal mondo del calcio: Marcus Rashford potrebbe approdare al Barcellona, mentre Erik ten Hag lascia una porta aperta per un suo eventuale ritorno al Manchester United. A fine stagione, Erik ten Hag lascerà il Crystal Palace, ma Oliver Glasner dichiara: 'Darò tutto fino alla fine.'

Sul fronte editoriale, Niccolò Ceccarini indica Alisson come primo obiettivo della Juventus per il ruolo di portiere, mentre in difesa si valuta il ritorno di Kim Min-jae e, in caso di partenza di Cambiaso, si profila l'opzione Spinazzola. In attesa di sviluppi su Vlahovic, si considerano anche le piste Lewandowski e Núñez.

'Guelfi e Ghibellini' si presenta come una trasmissione che esplora il calcio attraverso uno sguardo leggero, spaziando dalla cucina all'attualità, dalla cronaca alla politica. L'Inter si conferma una 'macchina da gol', stabilendo record, e le prestazioni di Thuram potrebbero rivelarsi decisive.

Per quanto riguarda il futuro di Marco Vanoli, qualora la Fiorentina decidesse di puntare su di lui, 'sia convinta della scelta', suggerisce Gianluca Di Marzio. L'Inter sta sempre più avvicinandosi allo scudetto, con un occhio attento anche alla Champions League. Le voci sul rinnovo di Chivu trovano eco nelle parole di Marotta.

L'Inter festeggia un'altra vittoria, superando il Cagliari con un netto 3-0, un passo importante verso il tricolore. Gianluca Di Marzio offre un'ulteriore analisi su Vanoli e il suo potenziale futuro alla Fiorentina. Sugli scenari di mercato riguardanti Bastoni, l'Inter potrebbe valutare l'acquisizione di Muharemovic o Solet.

Le notizie più importanti delle 13 includono aggiornamenti sul futuro di Allegri e sul progetto della Juventus per Bernardo Silva. Massimiliano Allegri, pur non promettendo una permanenza al Milan, afferma: 'Tanti cambiamenti non sono nel mio DNA'. 'Resto? I cambiamenti non sono nel mio DNA. I fischi a Leao hanno fatto bene', dichiara Allegri.

Lorenzo Insigne, in forza al Pescara, assicura: 'Ho dato la parola al presidente: se ci salviamo rimango qui'. Il difensore della Sampdoria, Viti, analizza la sconfitta contro il Cesena: 'I due gol in un quarto d'ora ci hanno tagliato le gambe. Vincere a Cesena'. Il sindaco di Siracusa risponde al comunicato della squadra: 'Stiamo lavorando'.

La Serie C si prepara agli ultimi 180' della stagione, con tutte le gare in programma per la 37ª giornata. La nazionale italiana femminile vedrà la sua allenatrice, Soncin, tenere una lezione alla Scuola Allenatori di Coverciano. Infine, un invito ad ascoltare un podcast di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com, che gestisce gli spazi pubblicitari. Per informazioni contattare: info.system24@ilsole24ore.com





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