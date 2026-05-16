Finale di Eurovision: un mosaico di emozioni e musica tra Sal Da Vinci e le star europee

Cronaca dettagliata della finale della 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest, con l'analisi delle esibizioni di Sal Da Vinci e degli altri artisti in gara tra pop, metal e teatro.

La settantesima edizione dell' Eurovision Song Contest ha raggiunto il suo apice con una finale spettacolare, trasmessa in diretta su Rai1 e condotta con grande carisma da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski.

L'evento, ospitato dall'Austria, ha visto la partecipazione di venticinque Paesi, tra cui i quattro Big Five e i selezionati delle semifinali, creando un mosaico sonoro e visivo di rara intensità. Per l'Italia, l'appuntamento è stato guidato dai commentatori Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, che hanno accompagnato il pubblico attraverso un viaggio fatto di ritmi diversificati e messaggi profondi.

Un momento di particolare commozione è stato l'omaggio ai classici del festival, con un richiamo speciale a Volare, il brano con cui Domenico Modugno conquistò il terzo posto nel 1958, cantato in coro da tutta l'Arena in un istante di pura magia collettiva. Il protagonista italiano della serata è stato Sal Da Vinci, che si è esibito come ventiduesimo artista con il brano Per Sempre Sì.

L'artista, avvolto nel suo caratteristico abito bianco, ha saputo trasformare la tensione della gara in pura gioia, riproponendo una coreografia già vista nella serata di debutto ma con un'energia rinnovata e un'emozione palpabile. Al termine della performance, l'Arena è esplosa in un boato di applausi, lasciando il cantante visibilmente commosso e in lacrime, a testimonianza del legame profondo con il proprio pubblico e dell'importanza di rappresentare l'Italia in un contesto così prestigioso.

Accanto a lui, tra i favoriti della serata, si sono distinti i finlandesi Linda Lampenius e Pete Perkkonen, che hanno incantato gli spettatori con Liekinheitin, un brano che fonde magistralmente la voce maschile con le note malinconiche e potenti del violino, creando un'atmosfera eterea che ha colpito profondamente la giuria. La varietà artistica di quest'anno è stata sorprendente, spaziando da proposte estremamente teatrali a sonorità decisamente più aggressive.

La Romania di Alexandra Capitanescu ha puntato su una messinscena drammatica con Choke Me, dove la cantante appariva legata da corde al neon per simboleggiare un rapporto imprigionante. In netto contrasto, la Croazia ha cercato la purezza attraverso Lelek e il brano Andromeda, caratterizzato da una performance suggestiva che includeva persino la levitazione di alcune figure sceniche.

Sul fronte più energico, la Svezia con Felicia ha portato un mood da discoteca con My System e una maschera glitterata, mentre la Moldova di Satoshi ha infiammato l'arena con Viva, Moldova, un pezzo dance estremamente orecchiabile, quasi perfetto per un ritmo da acquagym, che ha lasciato lo stadio in totale estasi. Non sono mancati gli esperimenti audaci e le scelte stilistiche di rottura.

Look Mum No Computer ha sorpreso tutti con Eins, Zwei, Drei, trasformando il palco in un videoclip live grazie a una tutina rosa e un approccio visivo innovativo. La Polonia ha invece puntato sulla potenza vocale di Alicja, che con il brano Pray e un top in armatura ha dimostrato una presenza scenica imponente e una tecnica soul impeccabile.

In contrasto con la raffinatezza polacca, i Lavina hanno portato l'estetica metal sul palco dell'Eurovision con Kraj mene, caratterizzato da urla, fuoco, borchie e un look ispirato a Dracula e Wolverine, distaccandosi nettamente dalle atmosfere pop della serata. Un passaggio generazionale significativo è stato rappresentato dalla Francia, con la giovane Monroe che ha cantato Regarde! , segnando l'ultima partecipazione di un artista minorenne prima del cambiamento del regolamento che riserverà la gara ai maggiorenni.

La serata si è conclusa con l'esibizione di Cosmò, il rappresentante dell'Austria e artista di casa, che ha interpretato Tanzschein accompagnato da ballerini con maschere di animali stilizzate. La sua performance, accolta con un calore immenso, ha chiuso idealmente un cerchio di creatività che ha visto anche la partecipazione di Antigoni per Cipro, con il mix culturale di Jalla, e la sobrietà rivoluzionaria di Aidan con la ballad Bella.

Infine, la Norvegia ha tentato il colpo con il rock divertente di Jonas Lovv in Ya Ya Ya, mentre la Lituania ha confermato la sua costanza nelle selezioni con Lion Ceccah e il suo volto metallizzato in Solo Quiero Mas. Ogni esibizione ha contribuito a rendere questa finale un evento unico, capace di unire l'Europa sotto il segno della musica e della diversità artistica





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