Finale promozione Serie B: Ascoli e Union Brescia si giocano tutto, Foresti prevede equilibrio

L'ex dirigente Maurizio Foresti analizza la finale promozione tra Ascoli e Union Brescia, sottolineando l'equilibrio e la qualità di entrambe le squadre, con possibilità al 50%.

Secondo l'ex dirigente sportivo Maurizio Foresti , la finale per la promozione in Serie B tra Ascoli e Union Brescia si preannuncia come una delle più equilibrate degli ultimi anni.

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Foresti ha analizzato nel dettaglio le due contendenti, sottolineando come entrambe abbiano dimostrato solidità e carattere nel corso della stagione regolare. L'Ascoli, reduce da una rimonta straordinaria, ha agganciato l'Arezzo all'ultima giornata, dimostrando una capacità di recupero che pochi avrebbero scommesso. I bianconeri, guidati da mister Massimo Caricola, hanno saputo trasformare le difficoltà in punti preziosi, mettendo in mostra un gioco corale e una difesa di ferro.

Dall'altra parte, l'Union Brescia di Eugenio Corini ha impressionato per la sua organizzazione tattica e la condizione fisica, emerse in particolare nella vittoria interna contro la Salernitana, match che Foresti ha seguito dal vivo.

'Una squadra che pressa alta, con transizioni rapide e una grande intesa tra i reparti', ha commentato l'ex dirigente. Secondo la sua analisi, la partita sarà decisa da dettagli minimi: calci piazzati, episodi arbitrali o singoli guizzi. Le due formazioni partono con il 50% di possibilità ciascuna, in una sfida che promette spettacolo e tensione fino all'ultimo minuto.

Oltre al valore tecnico, peserà l'aspetto psicologico: l'Ascoli ha l'esperienza di chi ha già vissuto finali importanti, mentre l'Union Brescia può contare sull'entusiasmo di una neopromossa che cerca il salto di categoria. Foresti ha inoltre elogiato il lavoro di Corini, capace di creare un gruppo coeso nonostante le difficoltà di una piazza esigente. Non mancano i precedenti: le due squadre si sono affrontate due volte in campionato, con una vittoria per parte e un pareggio, segno di una sostanziale parità.

Per l'Ascoli, il ritorno in Serie B rappresenterebbe la chiusura di un cerchio dopo la retrocessione dello scorso anno, mentre per l'Union Brescia sarebbe il coronamento di un progetto triennale. L'appuntamento è per domenica allo stadio Del Duca, con la speranza di una grande cornice di pubblico. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Now TV.

Le previsioni meteo parlano di una serata mite, ideale per un evento che ha già catalizzato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Resta da vedere se le due squadre sapranno reggere la pressione, ma Foresti è convinto che chi riuscirà a mantenere la lucidità nei momenti clou avrà la meglio. Un consiglio per i giocatori?

'Godersi il momento', ha concluso l'ex dirigente. 'Perché queste sono le partite che restano nella storia'





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