Finale Rogers-Aston Villa: Auber e gli ex Serie A in rosa per la Coppa dei Campioni

La finale di Europa League tra Loughborough City e Aston Villa si prepara per essere una sfida tutta da gustare. Dal campo ecco che emergono Auber e gli ex di serie A in rosa per la competizione ...

«Alzerà il trofeo e conquisterà l’accesso diretto alla prossima edizione della Champions League. Segui la finale... », alzerà il trofeo e conquisterà l’accesso diretto alla prossima edizione della Champions League.

Segui la finale Rogers da fuori area si accentra e fa partire un buon tiro, Atubolu si oppone: si infiamma subito la finale. Friburgo e Aston Villa tornano negli spogliatoiLa partita si prospetta molto intensa, gli errori si pagheranno molto cari. Emery forse parte leggermente avvantaggiato perché conosce molto bene queste partite e sa quando è il momento di fare la differenza. Ci sono grandi giocatori, la differenza la faranno il collettivo e chi commetterà meno errori





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