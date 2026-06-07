Finale Roland Garros: Zverev batte Cobolli e conquista il primo Slam

Il tedesco Alexander Zverev si aggiudica la finale del Roland Garros sconfiggendo l'italiano Flavio Cobolli dopo una partita equilibrata e ricca di emozioni. Zverev, numero tre del seeding, ha messo in mostra un servizio potentissimo e una grande solidità, mentre Cobolli ha lottato con grinta, anno palla break e tenendo il servizio in più occasioni. Con questo successo, Zverev completa la sua collezione di titoli Slam dopo tre finali perse. Per Cobolli, nonostante la sconfitta, una prestazione che conferma il suo valore e la sua crescita a livello mondiale.

La finale del Roland Garros ha visto una partita intensa e combattuta tra l'italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev ,numero tre del mondo. Il match, disputato sulla terra rossa del Philippe Chatrier, ha offerto momenti di grande tennis, con Zverev che ha mostrato un servizio devastante, raggiungendo i 220 km/h e mantenendo percentuali altissime di prime in campo, spesso superiori al 70%.

Cobolli, dal canto suo, ha dimostrato grande carattere, riuscendo a strappare il servizio all'avversario in più occasioni e a tenere i suoi turni di battuta sotto pressione, nonostante un primo set in salita. Dopo un avvio complicato per l'azzurro, costretto a recuperare due break di svantggio, la partita si è equilibrata nel secondo set, dove Cobolli ha trovato l'ace e ha sfruttato una palla break per riportare il punteggio in parità.

Il terzo set ha visto Zverev riprendere il controllo con una serie di giochi tenuti a zero, ma l'italiano ha lottato su ogni punto, salvando palle break e chiudendoゲーム con dritti vincenti. La pressione del servizio di Zverev, con l'11 su 11 di prime nel terzo set, è stata un ostacolo difficile da superare. Alla fine, il tedesco ha avuto la meglio, aggiudicandosi il titolo e completando la sua collezione di Slam dopo tre finali perse.

Per Cobolli, nonostante la sconfitta, la prestazione è stata un segnale evidente della sua crescita e della sua capacità di competere ai massimi livelli. L'incontro, seguito da un pubblico caloroso, ha evidenziato la forza mentale di entrambi i giocatori e ha regalato scambi spettacolari, tipici del tennis sulla terra rossa. La cerimonia di apertura ha preceduto la sfida, trasmessa in diretta su Eurosport, HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

Zverev, reduce da una stagione in cui ha superato vari infortuni, ha raggiunto la finale senza eccessivi problemi nella parte alta del tabellone, mentre Cobolli aveva sorpreso eliminando il numero 1 al mondo in semifinale, guadagnandosi il primo Slam in carriera. La partita è stata un test importante per entrambi: per Zverev la possibilità di chiudere il capitolo delle finali perse, per Cobolli l'occasione per confermare il suo status di giovane promessa del tennis mondiale





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