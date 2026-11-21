Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si affronteranno nella finale delle ATP Finals 2026 il 22 novembre a Torino. Scopri tutti i dettagli sul match e le quote.

Carlos Alcaraz e Alexander Zverev sono i protagonisti assoluti della finale delle ATP Finals 2026. Il match conclusivo del torneo dei maestri di tennis si svolgerà domenica 22 novembre presso l'Inalpi Arena di Torino. La sfida è prevista per le ore 18. Questo appuntamento rappresenta l'apice della stagione maschile professionistica per entrambi i campioni.

Alcaraz batte Shelton e si qualifica

Carlos Alcaraz ha ottenuto il pass per la finale superando l'americano Ben Shelton. La vittoria è arrivata in tre set dopo due ore di gioco intenso. Il punteggio finale è stato 3-6, 6-3, 7-6(1). Dopo aver perso il primo parziale, Alcaraz ha rimontato dominando il tie-break finale con il punteggio di 8-6. Questo risultato conferma il ritorno del tennista spagnolo alle finali dopo un anno.

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Nella serata del match, Alcaraz ha celebrato la qualificazione con un gesto iconico. Ha scritto "Final" accanto a un emoji sorridente sul tabellone pubblicitario. Questo successo avviene esattamente dodici mesi dopo la sua finale persa contro Jannik Sinner. La prestazione dimostra la sua attuale solidità mentale e tecnica sul campo.

Zverev elimina Medvedev nella seconda semifinale

Il secondo finalista è emerso dalla semifinale contro Daniil Medvedev. Alexander Zverev, attuale numero uno del ranking mondiale, ha vinto con il punteggio di 7-6, 6-4. Il tedesco ha gestito bene il primo set imponendosi nel tie-break. Nel secondo set ha trovato il break decisivo nel settimo gioco per chiudere l'match.

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Zverev raggiunge così Alcaraz nella fase finale del torneo. Entrambi i tennisti arrivano imbattuti al grande appuntamento. Hanno collezionato tre vittorie su tre partite nella fase a gironi. La loro forma attuale li rende i favoriti per la conquista del trofeo. La loro preparazione ha raggiunto il picco perfetto per questo momento cruciale.

Il montepremi record e le informazioni TV

La sfida finale si giocherà domenica 22 novembre all'Inalpi Arena di Torino. L'inizio è fissato per le ore 18. Il vincitore di questo incontro incasserà un assegno record da 5.171.000 dollari. Questa somma rappresenta il premio più alto mai assegnato in un torneo di tennis maschile per questo titolo.

La finale sarà trasmessa in diretta su Italia 1. L'emittente offrirà una copertura in chiaro per tutto il pubblico italiano. Gli utenti possono seguire il match anche in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre, gli abbonati Sky potranno vedere la gara sui canali Sky Sport. La piattaforma Now garantirà lo streaming digitale dell'evento. La copertura televisiva assicura ampia visibilità al successo di Alcaraz e Zverev.