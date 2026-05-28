Financial Crisis at the Catholic Hospital of San Giovanni Rotondo

The Catholic Hospital of San Giovanni Rotondo, known as the Casa Sollievo della Sofferenza, is facing a severe financial crisis. The hospital, which was founded by Padre Pio in the 1950s and is considered one of the best healthcare facilities in Southern Italy, is in a state of financial distress due to unpaid bills and a lack of transparency in its management.

La Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo è in una grave crisi finanziaria, e medici e dipendenti protestano da mesi. Papa Leone XIV ha di fatto commissariato la Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo , l’ospedale religioso privato pugliese che fu fondato da Padre Pio negli anni Cinquanta, è di proprietà del Vaticano, ed è considerato una delle strutture migliori della sanità del Sud Italia.

Con un documento scritto e firmato di persona, ha istituito una Commissione di indirizzo e vigilanza che dovrà occuparsi della situazione finanziaria dell’ospedale, che è in grave crisi economica. La commissione sostituirà il consiglio di amministrazione della fondazione che gestisce la struttura e avrà il compito di approvare il bilancio e di avviare un piano di risanamento che si annuncia molto pesante, se lo Stato o la Regione Puglia non interverranno a coprire le perdite.

Non è chiaro a quanto ammonti il debito: i bilanci della Casa Sollievo della Sofferenza non sono pubblici e la Fondazione non è tenuta a renderli noti. L’unica traccia ufficiale del deficit si trova nel approvato a gennaio del 2025, che evidenziava la necessità di adottare delle misure per far quadrare i conti.

Fonti interne sentite dal Post hanno spiegato che il debito maggiore, e il più preoccupante, è quello nei confronti dei fornitori: ammonterebbe a circa 116 milioni di euro. Ci sarebbero poi circa 40 milioni di esposizione con le banche e 5 milioni con i dipendenti, per il mancato adeguamento dei contratti nel 2024: in totale 170 euro lordi per ogni dipendente.

La Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza ha attribuito gran parte della responsabilità del dissesto finanziario alla Regione Puglia e all’Azienda sanitaria locale (ASL) di Foggia, che non avrebbero pagato le cosiddette «funzioni non tariffate» erogate dall’ospedale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Sono i servizi sanitari essenziali non coperti da tariffe prestabilite, come gli accessi al pronto soccorso, e rimborsati dall’ASL con un budget complessivo.

In estrema sintesi, l’ospedale ha reclamato più di 32 milioni di euro di prestazioni non pagate tra il 2016 e il 2023. La Regione sostiene invece che l’ospedale abbia sforato il tetto massimo di spesa annuale per tutte le prestazioni, che è di 275 milioni di euro (di cui 31 milioni per le «funzioni non tariffate»), e che per questo dovrebbe al contrario restituire i rimborsi di troppo che ha ricevuto.

La Fondazione che questa eventuale restituzione, sommata al credito che sostiene di vantare nei confronti della Regione Puglia, porterebbe a «un saldo economico negativo consistente». Il problema è che il tariffario dei rimborsi sanitari del ministero della Sanità è fermo al 2012, molte prestazioni oggi costano di più e l’ospedale, che cura tutte le persone che vi si rivolgono, non riesce a coprire i costi.

Hanno scaricato il problema sulla Regione, che ha già un deficit sanitario di quasi 370 milioni di euro e non può fare granché per risolvere il problema. L’ospedale è passato da una gestione politico-religiosa a una più manageriale, ma è rimasta la mancanza di trasparenza: i dirigenti si comportano come un ente pubblico quando si tratta di ottenere finanziamenti, però poi vogliono adottare i principi del privato per risanare il bilancio.

La Casa Sollievo della Sofferenza è uno dei più grandi ospedali del sud: ha 2700 dipendenti, 756 posti letto ed è considerato un polo di ricerca e di eccellenza sanitaria, che attira molti pazienti da altre regioni del Sud, circa il 20 per cento del totale. Fu voluto da Padre Pio nel 1947 e poi inaugurato nel 1956.

È governato dalla Santa Sede attraverso una Fondazione: il consiglio di amministrazione è nominato direttamente dalla Segreteria di Stato vaticana ed è presieduto dall’arcivescovo di San Giovanni Rotondo Franco Moscone. Il papa ora ha deciso di esautorarla dando pieni poteri alla Commissione, che risponderà direttamente a lui. Per il momento non è stato esautorato invece il direttore generale Gino Gumirato





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