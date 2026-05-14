Financial Markets Optimistic, Stocks Rallying, Commodities on the Rise

The global stock markets are currently experiencing an optimistic atmosphere, with the S&P 500 index closing at a level close to its all-time high. The rally is driven by positive developments in geopolitics, particularly the recent talks between Donald Trump and Xi Jinping, and strong quarterly earnings reports from many S&P 500 companies. The Asian stock markets, particularly those in the South East, are leading the charge, with the South Korean KOSPI index up by 190% over the past 12 months and 70% since the start of the year. The Japanese Nikkei index has also been on a strong run, reaching a new all-time high and continuing to climb above 60,000 points. However, the Chinese stock market has been more moderate, with the Shanghai index up by only 14% over the past year and 3% since the start of the year. The volatility of oil prices, particularly the WTI and Brent indices, has also been a significant factor, with prices fluctuating between 100 and 110 dollars per barrel. The impact of these price fluctuations on the yield of government bonds and the value of the US dollar has also been a key factor in the market's performance.

Sui mercati finanziari prevale l'ottimismo. I colloqui fra Donald Trump e Xi Jinping, le speranze per una pace rapida fra USA e Iran e le solide trimestrali della gran parte dei titoli dell'indice S&P 500 - e non solo - hanno spinto i principali indici azionari mondiali verso nuovi massimi.

Piazza Affari chiude a un passo dal record di 50.108 punti registrato a marzo del 2000. All'epoca, a spingere i listini erano gli investimenti nel dot-com, che poi si sarebbe rivelato una bolla. Ora il traino viene dall'intelligenza artificiale e dalla geopolitica. Nell’azionariato, i titoli migliori sono Stm +5,41%, Stellantis +3,54%, Mediolanum +2,84% e Intesa Sanpaolo +1,96%.

Nell'attuale scenario spicca la corsa dei listini orientali, in particolare del sud est asiatico. Fra questi ricordiamo il KOSPI sudcoreano (+190% negli ultimi 12 mesi e +70% da inizio anno), trascinato dai titoli della tecnologia e dei semiconduttori. Numeri importanti anche per il NIKKEI. L'indice giapponese nei giorni scorsi per la prima volta nella storia è arrivato a superare quota 60.000 punti, proseguendo il rally oltre i 62.000 punti.

Il rialzo nell'ultimo anno è del 70%. Più moderato l'andamento della borsa cinese, con l'indice di Shanghai che nell'ultimo anno è salito del 14%, ma da inizio anno soltanto del 3%, complice anche una vistosa correzione a marzo. Le questioni geopolitiche restano ancora al centro del dibattito, con un petrolio più che mai volatile.

A fine aprile le quotazioni del WTI (punto di riferimento per il greggio americano) sono arrivate a toccare quota 110 dollari, per poi scendere in area 100 dollari al barile in questi ultimi giorni. Scenario simile - seppur con prezzi leggermente più elevati - per il Brent nordeuropeo.

L'andamento del petrolio influenza anche i rendimenti dei titoli di Stato, che tendono a salire con un greggio più alto, per via dei timori di inflazione e a scendere con i venti di pace. Al momento il rendimento del decennale americano è in area 4,4%/4,5%, quello dei bond inglesi poco sotto il 5%, mentre i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) a dieci anni rendono circa il 3,75%.

Per quanto riguarda i mercati valutari le ultime sedute sono state caratterizzate da una volatilità in calo e da un leggero indebolimento del dollaro con il rapporto fra l'euro e la banconota americana in area 1,1750, mentre il cambio sterlina/dollaro è poco mosso in area 1,35. Contestualmente alla frenata del dollaro troviamo in rimonta buona parte delle materie prime (con l'esclusione degli energetici).

Nelle ultime sedute l'oro è tornato sopra quota 4.700 dollari per oncia, mentre l'argento è rimbalzato da 72 a circa 80 dollari al barile. Acquisti anche sul rame. Da notare, poi, il rally del cacao, che la scorsa settimana si è apprezzato di circa 25 punti percentuali, pur restando lontanissimo dai massimi di un paio di anni fa quando arrivò in area 13.000 dollari per tonnellata.

Il recente rimbalzo da 3.300$ a 4.500$ sembra essere legato a chiusura di posizioni short (scommesse al ribasso, come vendite allo scoperto) da parte di vari fondi di investimento e da nuovi timori sulla produzione, con possibili frenate dell'offerta complessiva di questa dolce materia prima





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