Finanza pubblica: il centrodestra punta su flessibilità per affrontare l’emergenza energetica

Il governo è pronto a presentare il documento di finanza pubblica alla Camera, con il centrodestra che propone una deroga al deficit per far fronte all’emergenza energetica. La proposta prevede l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, ma le tensioni tra Lega e Forza Italia persistono.

Il documento di finanza pubblica è pronto ad arrivare in Aula alla Camera. Sia maggioranza che opposizione si presenteranno con risoluzioni unitarie incentrate su temi diversi.

Quella di centrodestra, che potrebbe ancora cambiare, dovrebbe contenere la possibilità, riguardo al deficit, di attivare la clausola di salvaguardia nazionale prevista dall’articolo 26 del nuovo patto: per deviare dal percorso della spesa netta stabilito in casi eccezionali e al di fuori del controllo dello Stato che ne fa richiesta. Una deroga per far fronte all’emergenza energetica. Nel testo dovrebbe esserci la parola flessibilità e non scostamento, a differenza del documento dei partiti d’opposizione.

Ma fino all’ultimo momento, vista anche la fluidità del contesto internazionale, potrebbe cambiare qualcosa. Anche in considerazione dei contatti informali che l’Esecutivo sta gestendo con Bruxelles. I punti di partenza di Lega e Forza Italia erano distanti e il confronto è andato avanti a lungo.

Da un lato gli azzurri più propensi ad una rimodulazione dei fondi di coesione e del Pnrr sull’energia; dall’altro i leghisti all’attacco sulla richiesta di abbandonare anche unilateralmente il patto di stabilità, come ribadito dal leader Matteo Salvini. Decisivo è stato l’intervento della stessa premier Giorgia Meloni che ha fatto riferimento all’ipotesi di usare l’autorizzazione già concessa dal Parlamento di una flessibilità sui conti per le spese di difesa e sicurezza, pari a 3,7 miliardi, anche per l’energia.

La discussione politica si intensifica mentre il governo cerca di trovare un equilibrio tra le pressioni interne e le esigenze europee. La proposta di flessibilità sui conti pubblici per affrontare l’emergenza energetica rappresenta un tentativo di conciliare le diverse posizioni all’interno della coalizione di centrodestra.

Tuttavia, le tensioni tra Lega e Forza Italia rimangono evidenti, con i primi che spingono per una rottura più netta con le regole europee e i secondi che preferiscono un approccio più graduale e negoziato. Nel frattempo, l’Esecutivo continua a mantenere un dialogo aperto con Bruxelles per valutare le possibilità di deroghe e adattamenti alle norme di bilancio. La situazione è in costante evoluzione, con la possibilità che ulteriori modifiche vengano apportate al documento fino all’ultimo momento.

La premier Meloni ha sottolineato l’importanza di trovare una soluzione che garantisca sia la stabilità economica del paese sia la capacità di rispondere alle crisi impreviste, come quella energetica. Il dibattito parlamentare promette di essere acceso, con le opposizioni che potrebbero criticare la scelta di utilizzare fondi destinati alla difesa per coprire le spese energetiche, accusando il governo di mancanza di trasparenza e coerenza nelle priorità di spesa





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