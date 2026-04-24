Indagine rivela come i fondi per Hamas arrivino anche dagli Emirati Arabi Uniti, attraverso la compagnia di stato DP World, sollevando interrogativi sulla possibile complicità nel finanziamento indiretto dell'organizzazione palestinese e ostacolando i tentativi di pacificazione.

La complessa rete di finanziamenti che sostiene Hamas , il movimento islamista palestinese che controlla la Striscia di Gaza , si estende ben oltre i confini del Qatar , coinvolgendo attivamente anche gli Emirati Arabi Uniti .

Nuove rivelazioni emergono da un'indagine che traccia i percorsi del denaro, evidenziando come fondi provenienti da diverse fonti vengano convogliati verso l'organizzazione, aggirando i controlli internazionali e alimentando il conflitto israelo-palestinese. L'attenzione si concentra in particolare sul ruolo della DP World, una compagnia di stato emiratina controllata e finanziata dal governo degli Emirati Arabi Uniti.

I rappresentanti del cosiddetto Board of Peace, un'iniziativa promossa dall'ex presidente americano Donald Trump all'inizio dell'anno con l'obiettivo di implementare il suo piano in 20 punti per la pacificazione di Gaza, avrebbero recentemente incontrato i dirigenti di DP World. Questo incontro solleva interrogativi sulla possibile complicità dell'azienda emiratina nel finanziamento indiretto di Hamas, attraverso meccanismi opachi e transazioni finanziarie complesse. Le indagini rivelano che il flusso di denaro verso Hamas non si limita ai tradizionali canali qatarioti, spesso pubblicamente riconosciuti.

Gli Emirati Arabi Uniti, pur mantenendo ufficialmente una posizione di opposizione al terrorismo, sembrerebbero aver sviluppato una strategia parallela, fornendo supporto finanziario all'organizzazione palestinese attraverso intermediari e società controllate. La DP World, in particolare, è un attore chiave in questa rete, grazie alla sua posizione strategica nel commercio marittimo e alla sua capacità di gestire ingenti volumi di merci e denaro.

I container della compagnia, apparentemente utilizzati per il trasporto di beni commerciali, potrebbero in realtà nascondere risorse destinate a finanziare le attività di Hamas, inclusi l'acquisto di armi, il reclutamento di combattenti e la realizzazione di infrastrutture militari. L'incontro tra i rappresentanti del Board of Peace e i dirigenti di DP World suggerisce un possibile tentativo di legittimare queste operazioni finanziarie, presentandole come parte di un più ampio piano di pacificazione.

Tuttavia, le prove raccolte indicano che il denaro in questione viene in realtà utilizzato per alimentare il conflitto, ostacolando qualsiasi prospettiva di soluzione pacifica. La questione dei finanziamenti a Hamas è da tempo al centro di un acceso dibattito internazionale. Il Qatar, in particolare, è stato spesso accusato di sostenere l'organizzazione palestinese, fornendo ingenti somme di denaro per progetti umanitari e infrastrutturali.

Tuttavia, le accuse si sono intensificate negli ultimi anni, con la rivelazione che parte di questi fondi viene in realtà dirottata verso attività militari. Il coinvolgimento degli Emirati Arabi Uniti nella rete di finanziamenti a Hamas rappresenta un elemento di novità, che complica ulteriormente il quadro e solleva nuove preoccupazioni. La DP World, con la sua influenza economica e politica, potrebbe svolgere un ruolo determinante nel futuro del conflitto israelo-palestinese.

È fondamentale che le autorità internazionali conducano indagini approfondite per accertare la verità e adottare misure adeguate per contrastare il finanziamento del terrorismo. La trasparenza e la responsabilità sono essenziali per garantire che i fondi vengano utilizzati per scopi pacifici e costruttivi, anziché per alimentare la violenza e l'odio. La comunità internazionale deve agire con fermezza per impedire che Hamas continui a ricevere sostegno finanziario, compromettendo la sicurezza e la stabilità della regione.

L'indagine rivela anche una preoccupante mancanza di controllo sui flussi finanziari, con meccanismi opachi e transazioni complesse che rendono difficile tracciare l'origine e la destinazione dei fondi. Questo crea un ambiente favorevole al riciclaggio di denaro e al finanziamento di attività illegali, minando la fiducia nel sistema finanziario internazionale. È necessario rafforzare i controlli e la cooperazione internazionale per contrastare queste pratiche e garantire che il denaro non venga utilizzato per scopi illeciti





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