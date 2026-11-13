Finanziamenti Climatici COP31: Le Nazioni Povere Chiedono Risorse Urgenti a Antalya

Le nazioni vulnerabili chiedono finanziamenti climatici urgenti alla COP31 ad Antalya. Le promesse dei ricchi paesi rischiano di non essere mantenute.

La conferenza sul clima COP31, attualmente in corso ad Antalya, in Turchia, si trova di fronte a una sfida critica riguardo ai finanziamenti per i paesi in via di sviluppo. Le nazioni più esposte ai disastri climatici hanno lanciato appelli urgenti per ottenere fondi, ma rischiano di incontrare una risposta lenta da parte dei governi occidentali. Questi ultimi stanno prioritizzando la sicurezza nazionale e il costo della vita rispetto agli impegni ambientali internazionali.

Impegni Insoddisfacenti e Priorità Geopolitiche

I paesi ricchi si erano impegnati due anni fa, durante i colloqui delle Nazioni Unite sul clima, a triplicare il finanziamento climatico per le nazioni più povere fino a raggiungere 300 miliardi di dollari all'anno entro il 2035. Questo obiettivo sostituisce la precedente meta del 2020 e faceva parte di un piano più ampio che prevedeva 1,3 trilioni di dollari annuali da tutte le fonti pubbliche e private entro la stessa data. Nonostante questi impegni, l'azione climatica è scesa nelle priorità politiche dei governi occidentali. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ritirato i finanziamenti internazionali, mentre i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente hanno alimentato le pressioni inflazionistiche e la necessità di spendere per la sicurezza.

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Le piccole nazioni insulari vulnerabili affermano che i soldi necessari per riparare i danni e proteggersi dalle future crisi climatiche continuano ad arrivare troppo lentamente. Inoltre, i loro bilanci nazionali si sono contratti, rendendo la situazione ancora più critica. Come sottolineato dal primo ministro delle Isole Salomone, Matthew Wale, queste nazioni rimangono in una modalità di recupero continuo dai disastri climatici, senza riuscire a costruire resilienza mentre il loro spazio fiscale si erode. I vincoli tecnici imposti dai prestatori possono inoltre allungare la capacità amministrativa degli stati piccoli quando anche i fondi sono disponibili.

Impatto sulle Politiche Domestiche e Militari

Per molte nazioni sviluppate, che fanno fronte a disordini internazionali e domestici mentre i cittadini protestano contro l'aumento del costo della vita, l'attenzione si è ristretta. Il Regno Unito, che aveva cercato di essere un leader nell'affrontare i cambiamenti climatici, ha dichiarato nel luglio di quest'anno che i risparmi derivanti dalla conversione di alcuni contributi finanziari climatici da sovvenzioni a prestiti sarebbero stati utilizzati per finanziare un limite alle tariffe degli autobus domestici. Questa decisione riflette una tendenza più ampia in cui la finanza climatica viene spesso secondarizzata rispetto alle esigenze economiche interne.

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Allo stesso tempo, la spesa militare globale ha raggiunto livelli record. L'Istituto di Ricerca Internazionale sulla Pace di Stoccolma ha stimato nell'aprile che la spesa militare mondiale abbia raggiunto 2,89 trilioni di dollari nel 2025, un aumento del 2,9% in termini reali rispetto al 2024. Questo aumento degli investimenti militari contrasta fortemente con la mancanza di fondi per la resilienza climatica, creando un divario significativo nelle capacità di risposta globale alle emergenze ambientali.

Posizioni dei Governi e Proposte Concrete

La presidente negoziale dell'Australia per la COP31, Chris Bowen, ha sottolineato che la conferenza deve rispondere al momento globale e inviare un messaggio chiaro per accelerare l'implementazione degli accordi esistenti. Bowen ha anche affermato che il finanziamento deve essere più veloce, semplice ed equo. Il paese ospitante, la Turchia, e l'Australia hanno enfatizzato la necessità di far funzionare gli impegni precedenti piuttosto che cercare di ottenere un nuovo obiettivo headline durante la conferenza, che continua fino alla fine della settimana successiva.

Alcune nazioni stanno già assumendo iniziative concrete per dimostrare il proprio impegno. Le Isole Salomone si sono impegnate a donare 400.000 dollari dalle proprie casse il giovedì, dichiarando la propria determinazione a mostrare leadership e chiedendo ai ricchi paesi di fare lo stesso. Le Bahamas si sono impegnate a investire 75 milioni di dollari per proteggere e ripristinare le loro praterie di posidonia, che immagazzinano carbonio, nel tentativo di persuadere gli investitori a finanziare progetti di carbonio verificati. Queste azioni mirano a creare fiducia e a incentivare ulteriori investimenti privati nel settore climatico.

Sfide Finanziarie e Prospettive Future

Un'analisi condotta dalla precedente padrona di casa della COP, il Brasile, e pubblicata all'inizio di questa settimana, ha rivelato che 137 miliardi di dollari sono stati mobilitati nel 2024, un leggero aumento rispetto al 2023. Tuttavia, gli aiuti diretti e gli impegni futuri verso i fondi multilaterali sono diminuiti. Il rapporto ha identificato le tensioni geopolitiche, lo spazio fiscale limitato in molti paesi in via di sviluppo e l'alto costo del capitale dove è più necessario come tra gli ostacoli principali. Le misure proposte includono lo sharing del rischio e collegamenti più chiari tra i piani nazionali e i bilanci.

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Le banche multilaterali di sviluppo, che fungono da canale per i finanziamenti che leverage capital forniti dai paesi azionisti per aumentare il potere di prestito, hanno dichiarato di stare deliverando i propri impegni. Il loro prestito ha raggiunto livelli record nel 2025, secondo la Banca Europea per gli Investimenti. Tuttavia, il Center for Global Development di Washington e i destinatari dei fondi hanno affermato che le banche di sviluppo dovrebbero rendere l'accesso più facile. Un gruppo di fondi multilaterali ha informato i colloqui della COP31 che si affideranno di più alle valutazioni l'uno dell'altro nelle operazioni cofinanziate invece di dover superare processi sovrapposti e ridondanti, cercando così di semplificare il processo di accesso ai fondi climatici internazionali.