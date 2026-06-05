Finanziamenti e donazioni per Futuro Nazionale: ecco chi sostiene il partito di Vannacci

Il partito di Roberto Vannacci ha raccolto oltre 316 mila euro in pochi mesi. Tra i maggiori finanziatori, l'associazione Il Mondo al Contrario, imprese edili e la Compagnia petrolifera piemontese.

Il partito di Roberto Vannacci , Futuro Nazionale , è nato da pochi mesi ma ha già attirato un flusso significativo di finanziamenti. Secondo l'elenco pubblicato nella sezione trasparenza del movimento, aggiornato al primo giugno 2026, nelle casse del partito sono entrati 316.918,52 euro.

Questa somma comprende donazioni dirette, comodati gratuiti e contributi indiretti in servizi. Il documento elenca 28 contributi, con importi che vanno dai 500 euro fino a 70mila euro. La fetta più consistente proviene dal mondo che ha accompagnato l'ascesa politica del generale: l'associazione Il Mondo al Contrario. Nel registro compaiono due voci riconducibili a questa associazione: 13.300 euro e 70.000 euro, per un totale di 83.300 euro.

Sul proprio sito, Il Mondo al Contrario si definisce autonomo e indipendente dal partito, ma dichiara di poter sostenere Futuro Nazionale con contributi diretti o indiretti fino a un massimo di 100mila euro annui. Nel capitolo delle imprese, la voce più rilevante è quella da 40.000 euro attribuita a Esicompany, probabilmente un refuso per Esimcompany S.r.l. , società barese attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie legata a Domenico Santoro, imprenditore che ha versato personalmente altri 12.000 euro.

Altri 30.000 euro arrivano da Ecohlding S.r.l. , che sembra riferirsi a Ecoholding, più 15.000 euro da Stabilia Italia S.r.l. e altri 15.000 euro da Ecolattanzio S.r.l. , per un totale di 60.000 euro da società collegate alla famiglia Cieri, imprenditori nel settore edile a Roma.

Si aggiungono 2.500 euro da NS Costruzioni S.r.l. delle famiglie Sbordoni e Navarra, 5.000 euro da Edil Art di Raffaele Iemma e 5.000 euro da Key Re Management, consorzio presieduto da Adriano Dulizia nato per sfruttare le opportunità del Superbonus. Tra i finanziatori c'è anche la Compagnia petrolifera piemontese guidata da Stefano Maurizio Finzi, che il 15 aprile ha versato 30.000 euro. Accanto ai contributi maggiori compaiono donazioni più piccole ma curiose.

MM Vini s.r.l. risulta due volte, con versamenti da 2.000 euro ciascuno, per un totale di 4.000 euro. C'è poi Carciofi Romani (o più probabilmente Romaneschi, visto il probabile errore di battitura) s.r.l.s, con 1.000 euro; Red Antincendio s.r.l. con 6.000 euro, l'orologiaio influencer milanese Ruzza Lorenzo con 5.000 euro.

Ruzza, che su Instagram ha circa 750 mila follower, non ha mai nascosto la sua simpatia per l'ex generale tanto che a fine maggio ha pubblicato un post con una foto insieme a Vannacci in visita alla sua gioielleria. Tra gli altri donatori appaiono Cecilia Maria Fioroni e Marco Acquistapace con 4.000 euro ciascuno, oltre a una serie di contributi da 500 a 3.000 euro.

Altri 18 mila euro sono arrivati da Patto Italia, un partito di centrodestra che ha siglato un'alleanza con Vannacci, guidato dall'imprenditore Stefano Ruvolo, tra i dirigenti di Confimprenditori. Infine, altri 10 mila euro sono stati donati da Daniele Ventimiglia, ex capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Sanremo, che a marzo ha deciso di lasciare il partito di Matteo Salvini per aderire a Futuro Nazionale.

Questo flusso di denaro dimostra come il movimento stia attirando sostenitori da diversi settori, dal mondo imprenditoriale a quello politico, consolidando la sua presenza sulla scena nazionale





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