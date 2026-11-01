Finanziaria 2027: Saraceno critica le disuguaglianze e la flat tax

Chiara Saraceno analizza la legge di bilancio 2027, denunciando le ingiustizie fiscali tra dipendenti e autonomi e l'insufficienza dei provvedimenti per giovani e anziani.

La sociologa Chiara Saraceno ha espresso una forte critica verso la legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri per il prossimo anno fiscale. La sua valutazione è netta: la manovra acuisce enormemente le disuguaglianze sociali ed economiche nel paese. Il governo Meloni ha dichiarato di aver rivolto la propria attenzione a tre categorie specifiche durante la stesura del testo normativo. Queste aree target includono le famiglie, i giovani e gli anziani della popolazione.

Divario tra lavoratori autonomi e dipendenti

Tuttavia, le misure previste risultano piccole e mirate, insufficienti per creare un cambiamento significativo o risolvere le preoccupazioni principali di questi gruppi. Le scelte che hanno il peso maggiore nella normativa riguardano in particolare i lavoratori dipendenti. Per il ceto medio, la concessione è minima e limitata a un periodo temporale molto breve. Lo scaglione Irpef al trentatré percento viene esteso fino a cinquantacinovemila euro, ma solo per il prossimo anno fiscale. Il risparmio massimo previsto per questa fascia ammonta a cinquecento euro.

Also read Legge di Bilancio 2027: nuovo fondo per i neonati, aumenti fiscali e investimenti sanitari

Questa misura appare marginale se confrontata con quelle riservate alle partite Iva. Secondo la sociologa, è proprio in questo ambito che la manovra provoca il danno maggiore. Si apre infatti un grandissimo divario tra i lavoratori autonomi e quelli dipendenti che percepiscono lo stesso reddito. Tale disparità crea una situazione di ingiustizia strutturale nel sistema tributario nazionale.

Impatto sul debito pubblico e fiscalità

Il resto delle disposizioni non corregge gli squilibri esistenti, anzi conferma le disparità pregresse. La manovra finanziaria vale circa ventisei miliardi di euro. Una parte consistente di questa somma è finanziata tramite deficit, sfruttando la flessibilità concessa dalle norme europee. Nonostante i margini di spesa fossero così stretti, ci si chiedeva se si potesse fare di meglio. Non c'era moltissimo da spendere, questo è un dato di fatto accertato.

Advertisement

Sarebbe stato possibile provare a investire in modo mirato su alcuni problemi urgenti. Questo approccio avrebbe evitato di aggravare il debito pubblico che le generazioni giovani e i governi futuri si porteranno dietro per molti anni. Al contrario, sono state fatte scelte che l'esperta definisce gravissime. Tra queste spicca l'alzamento a centomila euro della soglia della flat tax. Questa decisione comporta anche un mancato introito per gli enti locali, riducendo le risorse disponibili per i servizi pubblici essenziali.

Complessità fiscale e incertezza normativa

La sociologa si chiede come possa essere costituzionalmente accettabile che il reddito da lavoro venga tassato in modo così radicalmente diverso. La distinzione dipende esclusivamente dal fatto che il reddito sia autonomo o dipendente. Questa situazione impoverisce nuovamente il bilancio pubblico. Sono tasse che non entrano nelle casse dello Stato, mentre il grosso dell'onere resta a carico dei lavoratori dipendenti.

Questi ultimi finanziano la sanità, la scuola e i trasporti. Servizi di cui usufruiscono anche gli autonomi. È un'ingiustizia che pesa anche sui conti pubblici nazionali. Si deve vedere quale governo futuro deciderà di tornare indietro su queste decisioni. C'è la speranza che prima o poi qualcuno lo faccia. Ma ogni volta che si toglie qualcosa, anche se ottenuto indebitamente, chi lo perde si arrabbia.

Prospettive per giovani e anziani

Questo provvedimento rappresenta un regalo avvelenato che pesa sicuramente sulla coesione sociale. C'è un effetto meno visibile ma altrettanto pericoloso: la sensazione di non capire più le regole del gioco. Il fisco è diventato complicato e poco trasparente, con aliquote diverse applicate in modo confuso. Si pensi alla misura per i giovani. Se nel prossimo anno guadagno un po' di più, quel di più viene tassato all'uno percento.

Se invece ho lo stesso reddito ma non ho avuto aumenti, pago l'aliquota normale. Le carte si mescolano di continuo e non si capisce più quali siano i criteri applicativi. Anche il bonus mamme, che sembra diventare più universale, svantaggia chi fino a ieri era avvantaggiata. Così si perde l'orizzonte, perché non si può più programmare nulla se le regole cambiano di anno in anno. Salari fermi e inflazione hanno già eroso il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti.

Advertisement

Forse il motivo per cui la manovra fa così poco per loro è che il lavoro dipendente è meno chiaramente identificabile come elettorato di riferimento per la maggioranza politica. E allora lì colpiscono. Il taglio dell'Irpef, ad esempio, a cinquantacinquemila euro per un anno solo è il contentino pre elettorale perfetto. Serve per dire votate per noi che forse l'anno prossimo lo rinnoviamo. Una cosa equa sarebbe stata indicizzare le aliquote o comunque gli scaglioni.

Così non ci sarebbe più il fiscal drag, un fenomeno mostruoso che colpisce i lavoratori dipendenti e i pensionati. Il governo aveva promosso molto il pacchetto giovani. Nel testo, però, è rimasto poco. Oltre all'imposta dell'uno percento sugli aumenti, c'è solo la cedolare secca all'uno percento per chi affitta a un under trentasei.

La cedolare è un regalo ai proprietari che mettono in affitto le case, non ai giovani. Avessero rafforzato il fondo per l'affitto, destinato a chi fa fatica a pagare, sarebbe stato meglio. Invece non c'è più da tempo. Adesso si dà uno sgravio fiscale a chi ha una casa, sperando che la affitti ai più giovani. In pratica è un regalo a chi case da affittare, non a chi deve andare in affitto.

E ai giovani restano le briciole, non è una novità. Anche il Pnrr aveva come priorità l'uguaglianza intergenerazionale. Non solo per colpa di questo governo, è stata disattesa. Questa volta hanno messo la parola giovani nella presentazione della manovra perché ci sono state le manifestazioni. Ma una risposta concreta non c'è. Anche con gli anziani la manovra dà e toglie.

Dalla parte c'è il voucher sanitario da trecento euro. Dall'altra l'adattamento all'inflazione solo parziale. È stata la scelta giusta? Che sulle pensioni più alte si possa intervenire lo capisco. Siamo tanti e non possiamo sovraccaricare troppo le giovani generazioni. Chi ha una pensione alta avrà un po' meno da lasciare, pazienza.