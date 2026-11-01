Fine della missione ONU nel Sahara occidentale dopo 35 anni

Il Consiglio di Sicurezza non rinnova il mandato della MINURSO. Marocco celebra, Algeria preoccupata. Inizia la liquidazione della missione di pace dopo decenni.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha annunciato domenica che la missione di pace dell'ONU nel Sahara occidentale, attiva da trentacinque anni, giungerà ufficialmente al termine. La decisione deriva dal mancato rinnovo del mandato da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, segnando la chiusura di un'operazione che ha tentato di mediare uno dei conflitti più lunghi e complessi del continente africano. Il primo novembre segna l'inizio formale della fase di liquidazione, durante la quale le risorse e le attrezzature verranno trasportate nei paesi che hanno fornito le truppe per la missione.

Reazioni divise tra Marocco e Fronte Polisario

La chiusura della missione ha suscitato reazioni fortemente divergenti tra le parti coinvolte nel conflitto. Il Regno del Marocco, che rivendica la sovranità sull'intero territorio del Sahara occidentale, ha accolto con grande favore questa decisione, definendola uno sviluppo significativo per la regione. Rabat ha sottolineato come la non rinnovabilità della missione permetta di ritirare la questione del Sahara occidentale dall'agenda permanente del Consiglio di Sicurezza, aprendo la strada a nuove dinamiche diplomatiche che favoriscano la prospettiva marocchina di autonomia sotto la propria sovranità.

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Dall'altra parte, le reazioni dell'Algeria e del Fronte Polisario sono state marcatamente critiche. Il Ministero degli Esteri algerino ha espresso profondo rammarico per la mancata rinnovazione del mandato, attribuendo la responsabilità a un eccessivo orientamento degli Stati Uniti verso la posizione di Rabat. Il Fronte Polisario, il movimento che lotta per l'indipendenza del Sahara occidentale e che è sostenuto logisticamente e politicamente da Algeri, ha dichiarato di essere preoccupato per il blocco verificatosi durante le riunioni del Consiglio di Sicurezza, vedendo nella fine della MINURSO un ostacolo alla realizzazione del proprio obiettivo storico.

Veto russo e fallimento della risoluzione statunitense

Le cause dirette della cessazione della missione risiedono nelle dinamiche politiche all'interno del Consiglio di Sicurezza. Un anno fa, il Consiglio adottò una risoluzione redatta dagli Stati Uniti che riconosceva il piano marocchino di autonomia come la soluzione più fattibile e realistica per risolvere il conflitto. In quella sede, la Russia si era astenuta dal voto, permettendo l'approvazione della risoluzione. Tuttavia, la posizione di Mosca è cambiata drasticamente nell'ultimo anno, portando a una crisi diplomatica che ha reso impossibile qualsiasi continuazione dell'operazione di pace.

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Quest'anno, la Russia ha esercitato il suo diritto di veto su una nuova risoluzione supportata dagli Stati Uniti. Questa risoluzione avrebbe dovuto consolidare la preferenza dell'ONU per il piano marocchino, pur prevedendo una significativa riduzione della presenza della forza di mantenimento della pace. Il veto russo ha bloccato l'approvazione del documento. Successivamente, il Consiglio ha respinto una risoluzione alternativa proposta dalla Russia, che rappresentava una posizione diversa ma che non ha ottenuto la maggioranza necessaria. Di conseguenza, la missione è giunta a scadenza naturale senza un nuovo mandato che ne permettesse la prosecuzione.

Storia del conflitto e ruolo storico della MINURSO

Per comprendere l'importanza di questa chiusura, è necessario guardare al contesto storico che ha caratterizzato gli ultimi decenni della regione. Il Fronte Polisario persegue da lungo tempo l'obiettivo di stabilire uno Stato indipendente nel Sahara occidentale, obiettivo che ha iniziato a concretizzarsi come movimento di liberazione dopo il ritiro dell'ex potenza coloniale, la Spagna, avvenuta nel 1976. La situazione era caratterizzata da tensioni costanti fino a quando, nel 1991, l'ONU riuscì a mediare un cessate il fuoco, ponendo fine alle ostilità aperte e istituendo la missione MINURSO.

La missione, il cui acronimo sta per Mission des Nations Unies pour l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental, aveva un duplice mandato. Oltre a monitorare il rispetto del cessate il fuoco tra le forze marocchine e quelle del Polisario, la MINURSO aveva il compito cruciale di organizzare un referendum di autodeterminazione per la popolazione locale. Tuttavia, questo referendum non è mai stato realizzato a causa di profondi disaccordi tra le parti, in particolare riguardo ai criteri di eleggibilità degli elettori. Queste divergenze hanno paralizzato la seconda parte del mandato della missione per oltre tre decenni.

Il punto di vista marocchino sulla fine dell'operazione

La prospettiva politica del Marocco riguardo alla conclusione della missione è stata chiaramente espressa dal ministro degli esteri Nasser Bourita. In un'intervista ai media statali, Bourita ha dichiarato che il riferimento della missione a un referendum, simbolizzato dalla lettera "R" nel nome dell'operazione, costituisce ormai un anacronismo storico. Secondo il governo di Rabat, le condizioni sul campo e le evoluzioni geopolitiche rendono obsolete le strutture della missione così come erano state concepite negli anni novanta.

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Bourita ha inoltre rivelato che Rabat era stata precedentemente informata che la Russia avrebbe bloccato la risoluzione sponsorizzata dagli Stati Uniti. Tuttavia, il governo marocchino ha interpretato questo veto non come una sconfitta, ma come un'opportunità per rivedere alcune regole del gioco diplomatico. La Casa Reale del Marocco ha definito la non rinnovazione della missione un passo avanti verso la risoluzione della questione, suggerendo che la via diplomatica tramite l'ONU possa essere sostituita da altri meccanismi bilateral o regionali che privilegino la soluzione dell'autonomia sotto sovranità marocchina.