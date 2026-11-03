Fine dello sgombero Puerta del Sol e elezioni anticipate 29 novembre

La polizia spagnola sgombera l'accampamento di Madrid. I protestanti hanno già lasciato. Il primo ministro Pedro Sanchez ha indetto elezioni per il 29 novembre a causa della crisi abitativa.

Le autorità spagnole hanno completato martedì 3 novembre 2026 lo sgombero dell'accampamento nella centrale Puerta del Sol di Madrid, rimuovendo gli ultimi resti dei manifestanti che occupavano la piazza da cinque settimane. Questa operazione markante segna la fine simbolica di un movimento di protesta che ha messo in luce la grave crisi abitativa nel paese, influenzando direttamente la decisione del Governo Centrale di indire elezioni anticipate per il 29 novembre.

Operazione di sgombero e dettagli dell'intervento

Attorno alle 03:00 del 3 novembre 2026, forze di polizia specializzate in ordine pubblico sono intervenute per rimuovere i 334 occupanti rimasti nell'accampamento, rendendo necessaria la presenza di circa 400 agenti insieme a vigili del fuoco e operatori dei servizi sociali. Il rappresentante del governo centrale a Madrid ha confermato che l'operazione ha portato a due arresti per disobbedienza e resistenza, mentre il governo ha dichiarato ufficialmente che non si sono verificati episodi di violenza o disordini da parte delle forze dell'ordine durante l'evacuazione della piazza.

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Reazioni dei manifestanti e accuse di aggressione

Al contrario, i rappresentanti dei protestanti hanno utilizzato il canale di messaggistica Telegram per accusare le forze di polizia di aver condotto uno sgombero violento, sostenendo che diversi occupanti sono rimasti feriti dopo essere stati picchiati e aggrediti con spray al peperoncino. Queste accuse contrastano direttamente con la versione ufficiale del Ministero dell'Interno, che ha insistito sulla naturalezza dell'operazione e ha negato l'uso eccessivo della forza, mantenendo ferma la posizione istituzionale nonostante le rimostranze delle organizzazioni per i diritti abitativi presenti sul campo.

Origine delle proteste e contesto sociale

Il movimento di protesta è nato il 26 settembre 2026 in seguito allo sfratto di Maricarmen Abascal, una donna di 87 anni deceduta poco dopo l'evento, scatenando un'ondata di indignazione nazionale che ha portato alla formazione di accampamenti simili in altre grandi città spagnole e nel vicino Portogallo. La Puerta del Sol si è trasformata in una mini-città con strade denominate, punti informativi, attività culturali e distribuzione di cibo, diventando il simbolo visibile della rabbia contro gli affitti alle stelle e la mancanza di alloggi accessibili per la popolazione più vulnerabile.

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Decisioni del governo e nuove scadenze

La pressione esercitata da questi eventi ha convinto il Primo Ministro Pedro Sanchez a fissare le elezioni generali anticipate per il 29 novembre 2026, riconoscendo la necessità di affrontare l'urgenza del problema abitativo attraverso strumenti politici immediati. Le principali organizzazioni per il diritto alla casa avevano già annunciato il 30 ottobre 2026 lo scioglimento dei loro comitati organizzativi all'interno dell'accampamento, considerando che la loro richiesta iniziale era stata parzialmente soddisfatta dall'approvazione di nuove misure governative.

Impatto futuro e prossime mobilitazioni

I leader dei protestanti hanno comunicato che il loro sforzo si concentrerà ora sulla organizzazione di uno sciopero generale per i diritti abitativi e il costo della vita, programmato per il 11 novembre 2026, segnando il passaggio da un'occupazione fisica a una mobilitazione civile su larga scala. Il governo ha inoltre sottolineato che un numero significativo delle persone rimaste nell'accampamento fino alla fine era composto da senzatetto o appartenenti ad altri gruppi vulnerabili, sottolineando la complessità sociale del fenomeno che continua a richiedere attenzione da parte delle istituzioni locali e nazionali.