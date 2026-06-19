Fine di un mito: la quercia "Major Oak" di Sherwood muore dopo più di mille anni

La celebre quercia "Major Oak", simbolo di Robin Hood e icona naturalistica del Regno Unito, è stata dichiarata morta nel 2026. Il declino è dovuto a cambiamenti climatici, compattamento del suolo e interventi conservativi, con importanti implicazioni per la gestione del patrimonio forestale.

La maestosa quercia conosciuta come " Major Oak " è deceduta dopo più di un millennio di vita, ponendo fine a una delle icone naturali più amate del Regno Unito.

Situata al cuore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero aveva già superato i mille anni e veniva considerato il simbolo vivente della leggenda di Robin Hood. Gli esperti della Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), che gestisce l'area protetta, hanno confermato la sua scomparsa osservando che nella primavera del 2026 la quercia non ha più prodotto nuove foglie, segno di un declino irreversibile.

La morte della "Major Oak" non è attribuibile a una singola causa, ma all'interazione di più fattori che hanno gravemente compromesso la sua salute. Il cambiamento climatico ha intensificato le ondate di calore e i periodi di siccità, rendendo più difficile per le radici assorbire l'acqua necessaria. Parallelamente, secoli di presenza umana intensiva hanno compattato il terreno circostante, limitando la capacità del suolo di fornire nutrienti.

Gli interventi di conservazione effettuati nel passato, sebbene volti a proteggere l'albero, hanno talvolta introdotto strutture che hanno alterato la naturale ventilazione del tronco cavo e accelerato il deterioramento delle parti più vulnerabili. La "Major Oak" era una delle mete più frequentate da turisti e amanti della natura, attirando milioni di visitatori ogni anno.

Il suo tronco cavo, tradizionalmente associato alle avventure di Robin Hood, è stato recintato negli anni Settanta per evitare il contatto diretto con i visitatori e ridurre i danni meccanici. Nonostante la morte biologica, l'albero resterà in piedi come monumento naturale e rifugio per una ricca biodiversità di insetti, funghi e uccelli che hanno fatto di quel legno secolare la loro casa.

Inoltre, diverse talee prelevate dalla "Major Oak" sono state piantate in giardini botanici e foreste protette di tutto il mondo, con l'obiettivo di salvare parte del suo patrimonio genetico e mantenere viva la sua eredità simbolica. Per gli studiosi e gli ambientalisti, la perdita della "Major Oak" costituisce un caso emblematico che sintetizza le pressioni congiunte del turismo di massa e della crisi climatica su alberi secolari.

Essa offre una lezione cruciale su come la gestione del patrimonio naturale debba integrare la protezione dell'ambiente con pratiche di visita sostenibile, evitando l'eccessivo consumo di risorse e l'interferenza diretta con gli organismi viventi. Gli esperti sottolineano che il vero lascito dell'albero non risiederà solamente nella leggenda popolare, ma soprattutto nelle riflessioni e nelle politiche future dedicate alla tutela delle foreste antiche.

La sua caduta invita a riconsiderare le strategie di conservazione, a potenziare gli sforzi contro il cambiamento climatico e a promuovere un turismo responsabile che rispetti i limiti ecologici dei luoghi di interesse storico‑naturale





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