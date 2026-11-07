Fine sconti gasolio: il caro carburante torna con 4,9 centesimi in più

Dal 8 novembre scade il taglio delle accise sul gasolio da 4,9 centesimi. La mancata proroga incide per 632,90 euro su mille litri, generando un nuovo rialzo dei prezzi.

Il prezzo del gasolio in Italia è destinato a subire un nuovo incremento a partire dalla domenica 8 novembre corrente. Tale variazione negativa è dovuta alla scadenza naturale del taglio delle accise, un misura temporanea istituita con il decreto emanato il 28 ottobre scorso. Questa decisione ha portato a una riduzione dei costi per gli automobilisti, ma il suo termine segna il ritorno al prezzo base di mercato più le tasse ordinarie.

Dettaglio taglio accise e impatti economici

La misura che sta per scadere prevedeva una riduzione di 4,9 centesimi al litro per il gasolio, cifra calcolata imposte incluse. L'effetto di questa detrazione era quantificato in una riduzione di 632,90 euro per ogni mille litri di carburante acquistati. Con la fine dello sconto, i consumatori che utilizzano grandi quantità di diesel, come le aziende di trasporto o gli agricoltori, subiranno un aumento diretto dei costi operativi immediato e significativo.

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Non sono stati inseriti nuovi provvedimenti correttivi o prolungamenti della misura nel frattempo. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale odierna non contiene alcuna indicazione riguardante una proroga ufficiale dello sconto sulle accise. Questo silenzio amministrativo conferma che la misura temporanea si sta concludendo secondo le tempistiche previste, senza estensioni successive.

Copertura finanziaria del precedente provvedimento

L'ultimo provvedimento governativo aveva previsto una specifica copertura finanziaria per la durata dello sconto sui carburanti. Tale finanziamento era stato garantito tramite l'utilizzo di una quota parte del maggior gettito fiscale rilevato nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 settembre 2026.

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Nello specifico, la risorsa utilizzata ammontava a 38,7 milioni di euro. Questi fondi provenivano dai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto raccolti nel periodo di riferimento sopra indicato. La mancanza di nuove fonti di copertura rende impossibile il rinnovo automatico della misura senza l'approvazione di un nuovo testo legislativo specifico.

Reazioni del settore e prospettive future

La ripresa del prezzo del gasolio potrebbe influenzare la catena dei prezzi al dettaglio, soprattutto nel settore logistico e dei trasporti. Gli operatori del settore potrebbero valutare un adattamento delle tariffe di trasporto per compensare l'aumento dei costi di esercizio. Questa dinamica potrebbe avere effetti a cascata sui prezzi di altri beni e servizi dipendenti dal trasporto su strada.

Non ci sono state dichiarazioni immediate da parte delle associazioni di categoria o dei sindacati del settore sui prossimi passi da compiere. La situazione rimane in attesa di eventuali interventi politici straordinari o di una stabilizzazione dei prezzi del petrolio grezzo sui mercati internazionali che potrebbe attenuare l'impatto della tassazione.