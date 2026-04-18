Fine vita: Archiviato il caso di Marco Cappato e Marco Perduca per la morte di Fabiana Barbieri in Svizzera

La giudice per le indagini preliminari di Roma ha archiviato il procedimento a carico di Marco Cappato e Marco Perduca, indagati per aiuto al suicidio nel caso di Fabiana Barbieri, attrice e regista morta in Svizzera tramite suicidio assistito. La decisione si basa su un'interpretazione estensiva del concetto di 'sostegno vitale' introdotta dalla Corte Costituzionale, che include anche trattamenti farmacologici e assistenziali, non solo macchinari.

La giudice per le indagini preliminari di Roma, Tamara De Amicis, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Marco Cappato e Marco Perduca, entrambi indagati per aiuto al suicidio in relazione alla morte di Fabiana Barbieri, attrice e regista, avvenuta in Svizzera il 31 ottobre 2023. Barbieri, affetta da una patologia oncologica terminale, aveva scelto il suicidio assistito .

In un video messaggio diffuso prima della sua morte, aveva evidenziato la sua condizione di costrizione a dover morire all'estero: "Possiedo i 10mila euro necessari e posso ancora andarci fisicamente anche se sono al limite. Ma tutte le altre persone condannate a morire da una malattia e che non possono perché non hanno mezzi e sono sole, o che non hanno le informazioni? Questa è una grave discriminazione a cui lo Stato dovrebbe porre rimedi". La sua scelta era stata compiuta esercitando la sua libertà di porre fine a una condizione diventata insopportabile e senza via d’uscita, ricorrendo all’accesso al suicidio medicalmente assistito. L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) aveva inizialmente riconosciuto tre dei quattro requisiti stabiliti dalla sentenza del 2019 della Corte Costituzionale, nata dal caso di Dj Fabo: la presenza di una patologia irreversibile, sofferenze ritenute intollerabili e la piena capacità di autodeterminazione della paziente. Il punto controverso riguardava invece il cosiddetto “trattamento di sostegno vitale”. Questo criterio, che interessa la stragrande maggioranza dei pazienti terminali oncologici, a differenza di quelli affetti da patologie neurodegenerative, in molti casi non sono tenuti in vita da macchine. Nonostante la 58enne fosse sottoposta a una terapia antalgica significativa per lenire il dolore e all’ossigenoterapia, la commissione medica aveva escluso che tali condizioni rientrassero nel requisito, adottando un’interpretazione restrittiva. Una lettura che è stata poi superata dall’ennesimo intervento della Corte Costituzionale con la sentenza 135 del 2024. Questa ha chiarito come il sostegno vitale comprenda anche trattamenti farmacologici e assistenziali, e non soltanto dispositivi meccanici. La decisione della Gip recepisce proprio questa interpretazione estensiva, risultata determinante per l’archiviazione. I giudici della Corte Costituzionale, nella motivazione, avevano spiegato che la sentenza Dj Fabo “si basa sul riconoscimento del diritto di scegliere di porre fine alla propria vita, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività“. Avevano inoltre sottolineato che “la nozione include quindi anche procedure – quali, ad esempio, l’evacuazione manuale, l’inserimento di cateteri o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali – normalmente compiute da personale sanitario, ma che possono essere apprese anche da familiari o “caregivers” che assistono il paziente, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo“. Questo estende il concetto oltre i macchinari che tengono in vita il paziente in senso stretto. Marco Perduca aveva accompagnato Fabiana Barbieri in Svizzera, mentre Marco Cappato aveva contribuito all’organizzazione del viaggio attraverso l’Associazione Soccorso Civile, fondata insieme a Filomena Gallo per assistere chi decide di ricorrere al suicidio assistito all’estero. Il viaggio era stato sostenuto economicamente anche dai deputati Luigi Manconi, Ivan Scalfarotto e Riccardo Magi. La vicenda rappresenta il terzo caso di archiviazione legato ad azioni di disobbedienza civile su questo tema. Secondo Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, il nodo centrale resta la decisione iniziale della ASL, che avrebbe negato un diritto già riconoscibile, come confermato anche dal parere del Comitato etico. Barbieri, secondo questa lettura, avrebbe potuto accedere alla procedura in Italia, un diritto di fatto negato. L’associazione, che nei giorni scorsi ha avviato nel Lazio la raccolta firme per la proposta di legge regionale di iniziativa popolare Liberi Subito, torna quindi a chiedere una normativa più chiara, denunciando il rischio che un eventuale disegno di legge nazionale possa restringere ulteriormente i criteri, limitando il concetto di sostegno vitale ai soli trattamenti che sostituiscono funzioni essenziali tramite macchinari. Ad oggi, sono circa 130 le persone che hanno avuto accesso al suicidio medicalmente assistito in Italia, di cui 10 seguite dal team legale coordinato da Gallo. Restano però ancora aperti procedimenti analoghi. Secondo Marco Cappato e Marco Perduca, se la nuova legge fosse già in vigore, il loro caso avrebbe avuto un esito diverso, con il rischio concreto di una condanna. A questo rischio hanno sempre posto un argine la magistratura, mentre da anni il Parlamento rimane inerte, incapace di strutturare una legge sul fine vita, nonostante molti esempi positivi in Europa. L’archiviazione di Cappato è un precedente significativo, evidenziando come la medicina, talvolta, possa prolungare un’esistenza che rischia di somigliare a un’agonia, quando la dignità e la volontà del paziente non vengono adeguatamente considerate





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