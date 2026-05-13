Fine vita e legge elettorale: al Senato strada in salita, il Centrodestra cerca tra compromessi e resistenze

Il dibattito sul fine vita e sulla legge elettorale diventa sempre più complesso. Il Centrodestra cerca una soluzione a riguardo, per evitare ulteriori stalli e trovare una soluzione media. Una dieta suggerisce ancora la strada parfaite, con continue e ventose Promise dichiarare che il confronto è lontano dalle principi democratici.

Alfredo Mantovano entra nella commissione Giustizia intorno alle 15. Mentre qui si discute della detenzione domiciliare per i tossicodipendenti, al piano superiore l'attenzione è ancora concentrata sul tema del fine vita .

È possibile superare lo stallo sul provvedimento? Vediamo cosa decideranno in capogruppo, dice al Messaggero il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, una delle figure più diffidenti verso l'idea di una regolamentazione legislativa del suicidio assistito all'interno di Fratelli d'Italia. Alla fine, la decisione arriva grazie a Ignazio La Russa: il fine vita arriverà in Aula il 3 giugno. Il problema è come si procederà: si voterà sul ddl del centrodestra o sul testo base del dem Alfredo Bazoli.

Si cambia velocità, ma il percorso resta impegnativo, visto che commistioni e appoggi esterni tra le parti sembrano quasi impossibili. Nonostante il ruolo di mediazione di Forza Italia, il quadro è complesso, similmente a quanto avviene per la legge elettorale, dove Marina Berlusconi smentisce tono che siano in corso contatti con il Pd: Non esiste alcun mio contatto con esponenti del Pd.

Alcuni ritengono che, oltre alla pressione delle opposizioni, la scelta di fissare una data dopo mesi di stallo sia legata all'attivismo di FI, che ha riacceso il dibattito messo in stand-by nelle commissioni competenti. Ora, si delinea due scenari: l'esame del testo di Pierantonio Zanettin (FI) e Ignazio Zullo (FDI), in attesa dei pareri del governo da mesi, oppure il passaggio in Aula del testo base dei dem.

Anche se gli azzurri hanno una proposta di mediazione sul coinvolgimento del sistema sanitario nazionale (Come ha detto Zanettin, credo sia opportuno riaprire i termini per il deposito di ulteriori emendamenti), per il partito del Cav il ddl del Pd resta politicamente insostenibile. Piuttosto che avvicinarsi alla minoranza, è probabile che Forza Italia continui a mediare all'interno della coalizione. Già durante le discussioni in Senato, si ipotizzava un possibile incontro tra Craxi e Mantovano. Un'ondata di contatti elettorali.

Se in Senato la strada per il fine vita sembra difficile, alla Camera quella della legge elettorale si prospetta ancora più complessa. Ieri, Galeazzo Bignami, capogruppo di Fdi, ha chiamato gli omologhi delle opposizioni per avviare un'interlocuzione sulla legge elettorale. Una richiesta respinta dalla maggioranza, anche con motivazioni diverse: Nelle opposizioni non abbiamo risposto positivamente perché ciò andava fatto prima, dice Riccardo Ricciardi del M5S, convinto che la sede corretta per discuterne sia la commissione.

Anche il Pd e Avs hanno ribadito la loro contrasto al confronto. Anche Più Europa e Italia viva rigettano l'idea di trattare di questa riforma mentre il paese è impegnato contro l'inflazione. Solo Matteo Richetti di Azione si è detista a partecipare al confronto: Andrò domani (oggi; Ndr) a notificare a Bignami che Azione è favorevole a una legge che ricalchi l'impianto tedesco, vale a dire un proporzionale. Ma alla fine, potrebbe essere tutto fumo senza fuoco





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