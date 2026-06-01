Fine vita, la rivoluzione dei giovani: boom di consensi per l'autodeterminazione medica

I nuovi dati mostrano un cambiamento radicale nell'opinione pubblica italiana sul fine vita, con le nuove generazioni in prima fila nella richiesta di un diritto all'autodeterminazione. Il testo analizza il crescente consenso per eutanasia e testamento biologico, il panorama normativo frammentato e il dibattito politico ancora aperto.

Il dibattito sul fine vita in Italia sta vivendo una fase di profondo mutamento sociale e culturale, con le nuove generazioni che assumono un ruolo da protagoniste.

I dati più recenti rivelano un significativo aumento del consenso verso l'autodeterminazione medica, in particolare tra gli under 45, che sempre più considerano la possibilità di scegliere sulla propria fine della vita non come una paura, ma come un diritto civile da esercitare. Questo cambio di passo supera i confini delle discussioni accademiche o etiche per invadere il tessuto delle conversazioni familiari, diventando una richiesta di libertà ampiamente condivisa.

Tuttavia, il quadro normativo rimane complesso e frammentato. Non esiste una legge del Parlamento che disciplini l'aiuto medico alla morte volontaria, ma solo una sentenza storica della Corte costituzionale che ha aperto una strada. Alcune Regioni si stanno muovendo per garantire tempi certi ai malati, mentre in altre i tribunali devono ancora ordinare l'intervento.

Il dibattito politico è vivace: da un lato chi spinge per una legge piena, dall'altro chi teme per la tutela della vita e chiede invece di potenziare le cure palliative. Anche per quanto riguarda il testamento biologico, o Dat, l'adesione è in crescita, guidata da giovani e persone con un livello di istruzione più elevato.

La discussione si fa particolarmente delicata quando riguarda le malattie neurodegenerative, come la demenza senile avanzata, dove quasi sette italiani su dieci ritengono giusto poter ricorrere all'eutanasia. Questo fenomeno segnala che il tema non è più vissuto solo come medico o religioso, ma come una questione di autonomia personale





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