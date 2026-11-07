Fininvest completa vendita Porto Rotondo a Constellation Hotels per 132 milioni

La vendita della proprietà a Porto Rotondo a Constellation Hotels Holding permette a Fininvest di ridurre il debito. La famiglia Berlusconi utilizza i fondi per la successione e il rientro debiti.

Il 30 settembre è stato firmato il rogito per la cessione della faraonica proprietà immobiliare situata a Porto Rotondo da parte di Fininvest. L'acquirente identificato nell'operazione è Constellation Hotels Holding, una società con sede in Lussemburgo che fa capo alla famiglia reale del Qatar.

Dettagli della transazione immobiliare

Con la firma del rogito è stato perfezionato il saldo della compravendita immobiliare, chiudendo la trattativa avviata mesi fa. La cifra totale corrisposta dall'acquirente per la struttura ricettiva di lusso ammonta a circa 132 milioni di euro, un importo significativo per il bilancio del gruppo controllato dai Berlusconi.

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Questa operazione rappresenta un passo concreto verso la riorganizzazione patrimoniale, in quanto la liquidità generata viene destinata a scopi precisi legati alla governance aziendale e familiare. La vendita di asset di pregio come questo consente di ottimizzare il portafoglio immobiliare detenuto.

Impatto sul debito e sul bilancio

Il trasferimento di proprietà ha un effetto diretto sulla situazione finanziaria di Fininvest, che al 31 dicembre 2025 aveva registrato un passivo complessivo di soli 36,2 milioni di debiti. Il valore di carico di tutti gli immobili inclusi nell'operazione - tra cui Villa G, Certosa, Macherio e la sede storica di via Paleocapa - a fine 2025 erano iscritti a bilancio per una cifra complessiva che riflette la valutazione di mercato degli asset.

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La riduzione del carico debitoriale permette al gruppo di migliorare il proprio rating finanziario e di avere maggiore flessibilità operativa per le attività future. La capacità di generare cash flow da queste vendite è cruciale per la salute economica dell'holding.

Riorganizzazione famiglia e successione

Silvio Berlusconi, attraverso le disposizioni testamentarie e gli accordi familiari, potrà completare tutte le pratiche della successione con questa nuova liquidità. Il legato previsto per la Fondazione per la Memoria e il Futuro, del valore di 30 milioni, era già stato saldato anteriormente.

Mancano ora da saldare le ultime tranche dei 100 milioni destinati ai diretti eredi, che saranno pagati dagli eredi stessi utilizzando i 150 milioni di cedole di Fininvest previste per il 2026. Questo meccanismo garantisce il rispetto degli accordi familiari senza intaccare il capitale operativo del gruppo.

Investimenti futuri e nuovi asset

Con questa operazione, e dopo aver ceduto quella parte del patrimonio del Cavaliere che per i figli non è strategico, si apre una nuova fase di sviluppo. Nei tre anni trascorsi sono state avviate diverse trattative per dismissioni secondarie che hanno trovato una migliore collocazione sul mercato.

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Un esempio di successo è rappresentato dal Monza Calcio, che con il nuovo proprietario è tornato in Serie A, valorizzando un asset sportivo importante. Auspicabilmente, la stessa logica verrà applicata a Villa Certosa, dato che come dichiarato dallo stesso Silvio Berlusconi, il patrimonio deve essere gestito con efficienza.

In totale, tra dismissioni e dividendi, si stima che circa 800 milioni possano essere reindirizzati per nuovi investimenti o per il consolidamento patrimoniale della famiglia. Questa strategia mira a preservare e far crescere il valore delle attività residue nel tempo.