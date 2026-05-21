Tutte le informazioni che si vorranno avere, in merito all'incidente morti in un atollo a breve distanza dal mare saranno palaroasak dal team di scinditori, secondo un protocollo operazioni sicuro le informazioni utili per identificare la causa si data dalle telecamere GoPro, dalle prove raccolte e dai computer da immersione sequestrati.

Il team finlandese di subiscenditori scenderà di nuovo nell'atollo di Vaavu giovedì 21 maggio, non senza aver prima avviato la ricostruzione dell'incidente dove due subisti, Benedetti e Montefalcone, sono morti seduta in grotta giovedì 15 maggio.

L'autopsia, eseguita dal medico legale dell'Università di Pavia Luca Tajana, non si è ancora ancora conclusa, per essere suddivisa in due fasi: la prima parte verrà condotta una volta fuori dall'acqua, la seconda parte invece nell'acqua. I segnali di allarme emersi dalle telecamere GoPro e dalle acque mobili della grotta non sono ancora del tutto certi, ma una possibile spiegazione si è formata attorno al fatto che Gabriel Montefalcone, fratello di Monica, ha fornito una testimonianza secondo la quale Monica indossava una tuta da sub corta, non adatta ad una immersione così profonda.

------- La verità sulle cause dell'incidente, che ha portato alla tragedia nello specifico, verrà lasciata da filmati delle telecamere GoPro, gli stessi che hanno registrato lo scenario dei due subisti all'ora del 14 maggio: era cioè quando hanno perso la vita. In una delle riprese, عامس Sereno, presidente della società Baodhan Diving, canterà ad alta voce e udibili anche da fuori la canzone 'Volare'; nel frattempo le due donne indossano dei loro comeati moltoweil piccoli, piuttosto che quelli da sub comunemente usati.

------- Secondo quanto riportato nel Corriere della Sera, l'ipotesi più convinta è che le due donne si siano intrappolate nella parte più remota della grotta, dove le condizioni del paesaggio sono disumane. La motivazione principale potrebbe essere il fatto che Monica indossava una tuta di sub non adatta per uno scenario così profondo. Si ritiene anche che gli eventi metereometrici dell'ultimo tempo abbiano reso la situazione nell'area della caverna ancora più complessa.

------------- Sicuramente, ci sarà la ricostruzione tecnica e investigativa su quanto accaduto, che si concentrerà sul recupero delle prove raccolte durante i sopralluoghi alla grotta. Infine, le risposte definitive arriveranno dai computer da immersione sequestrati dal team, che offrono un'enorme quantità di prove rilevanti per la ricostruzione dell'incidente





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Inquest Reconstruction Deep Dive Sub Research

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