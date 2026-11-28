La Finlandia affronta 4092 fallimenti aziendali e la procedura per deficit eccessivo dell'UE. Disoccupazione al 10,3% e tagli al welfare mettono a rischio lo stato sociale.

La Finlandia sta attraversando la peggiore crisi economica della sua storia repubblicana recente, segnata da un picco senza precedenti di fallimenti aziendali. Nel corso dell'ultimo anno, 4.092 imprese hanno dichiarato bancarotta, raggiungendo la cifra più alta registrata dal 2000. Questo dato drammatico è ulteriormente confermato dai numeri di ottobre, quando 364 aziende hanno chiuso definitivamente, registrando un aumento del 5 per cento rispetto allo stesso mese del 2025. La situazione colpisce trasversalmente settori chiave come la manifattura, la ristorazione e i trasporti, rivelando le profonde crepe in un'economia finora considerata stabile.

Crisi Industriale e Crollo Nokia

Le imprese fallite non riguardano solo piccole attività locali, ma indicano un malessere strutturale che l'economia finlandese non è mai riuscita a risolvere completamente. Il Paese non si è mai ripreso pienamente dagli shock della grande crisi finanziaria globale del 2008 e, soprattutto, dal collasso industriale avvenuto decenni fa con la caduta di Nokia. Fino a una ventina d'anni fa, il colosso tecnologico rappresentava il 4 per cento del prodotto interno lordo nazionale e generava quasi un quarto delle entrate fiscali derivanti dalle imposte sulle società. La scomparsa di questo pilastro ha lasciato un vuoto economico che il tessuto industriale attuale faticava a colmare, esponendo il mercato a nuove vulnerabilità.

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Debito Pubblico e Austerity

La Commissione Europea ha deciso di aprire una procedura per deficit eccessivo nei confronti di Helsinki, evidenziando gravi squilibri finanziari. Il Paese ha chiuso il 2024 con un disavanzo di bilancio pari al 4,4 per cento del pil, mentre il 2025 si è attestato al 4,3 per cento. Per evitare sanzioni o la sospensione dei finanziamenti comunitari, Bruxelles ha imposto a Helsinki di rientrare sotto la soglia di tolleranza del 3 per cento entro il 2028. Questo target è considerato ambizioso visto che il debito pubblico è cresciuto senza sosta dal 2009, in gran parte per finanziare la spesa pensionistica di una popolazione che invecchia e si riduce, non compensata sufficientemente dall'immigrazione.

Tasso di Disoccupazione UE

Le conseguenze sociali di queste scelte di rigore fiscale sono già tangibili nel mercato del lavoro, che sta mostrando segni di cedimento strutturale. Il tasso di disoccupazione in Finlandia, considerato da nove anni il più felice del mondo secondo stime internazionali, dovrebbe raggiungere il 10,3 per cento alla fine dell'anno. L'Fmi ha raccomandato a Helsinki di concentrarsi sul risanamento dei conti pubblici, sull'eccessivo indebitamento delle famiglie e sul miglioramento del sistema scolastico. Inizialmente, all'inizio del 2026, il tasso era già al 10,8 per cento, il più alto dell'Unione europea, prima di previsioni di una graduale discesa al 9,6 per cento nel 2027 e al 9,4 per cento tra due anni.

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Caso Heinola e Guerra in Ucraina

La realtà economica si manifesta con crudezza in località come Heinola, una cittadina di 18mila abitanti situata a due ore di auto da Helsinki. Qui la disoccupazione supera abbondantemente il 15 per cento, un dato che riflette l'impatto devastante delle sanzioni commerciali decise dopo l'inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022. La Finlandia ha interrotto i legami con la Russia, penalizzando duramente settori fondamentali per l'economia locale come il legno e le costruzioni. In questo contesto, il costo della vita continua ad aumentare mentre molti residenti non riescono più a trovare impiego, vanificando le promesse di creazione di centomila posti di lavoro avanzate tre anni fa dal governo.

Politica del Welfare Orpo

Il governo conservatore guidato da Petteri Orpo ha annunciato un drastico giro di vite al tradizionale sistema di welfare finlandese, definito ormai troppo costoso. La legge finanziaria per il 2027 prevede sgravi fiscali per incentivare lavoro e imprese, compensati da profondi tagli alle prestazioni sociali. Lo stato si prendeva cura dei cittadini attraverso oltre cento diverse forme di assistenza, ma le misure attuali mirano a far capire che lavorare è più gratificante che ricevere sussidi. I sondaggi mostrano una crescente insoddisfazione: il 52 per cento degli intervistati ritiene che le persone che dipendono dai sussidi siano state colpite in modo sproporzionato, ampliando il divario tra ricchi e poveri nella società finlandese.